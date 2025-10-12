落選港姐莫凡極速有工開　開心獲讚撞樣張曦雯：希望似佢咁多job

《2025香港小姐競選》由陳詠詩、施宇琪、袁文靜、李尹嫣分別奪得冠、亞、季軍及友誼小姐，當中亞軍施宇琪及季軍袁文靜獲安排與林盛斌（Bob）拍攝無綫（TVB）台慶特備節目《攻你上大學》，而另一位「落選港姐」、有「翻版張曦雯」之稱的莫凡就獲安排擔任電競節目普通話旁白。



莫凡在接受《香港01》訪問時坦言心情有些緊張：「我會做普通話旁白，都算有做足功課，但係功課唔可以話100%準備好。」她直言對幕前工作有興趣，但最終還是要睇發展如何才決定：「而家都未100%確定要入行。」她透露在參選港姐前曾任國際新聞版編輯：「（好勁喎）唔係，只係做到國際新聞。」

當被問到做編輯時有否被讚靚女時，莫凡答道：「多少都有人講，但係做編輯同靚唔靚係唔會幫到你。」她也自言，現時抱着嘗試的心態入行：「可能過咗一個月再睇吓變化，我都會有少少期待自己喺電視上面。」對於參選時被不少人指似張曦雯，她就表示：「似佢我好開心，我本身覺得佢好女神，似女神係一件好榮幸嘅事。（之前做編輯時？）冇喎，因為嗰陣時返工唔鍾意化妝，我化妝之後有人話我似佢，我都希望似佢咁多job。」

