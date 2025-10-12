《換乘戀愛4》嘉賓歷代最靚仔　《許我耀眼》趙露思卸妝喊戲封神

Viu 十月上架多套超人氣原創節目、陸劇及綜藝！Viu Original原創旅遊節目《澳門15變》、年度爆紅愛情陸劇《許我耀眼》以及經典韓國戀綜《換乘戀愛4》，從都市虐戀到撒糖甜寵，都讓人忍不住一追再追！以上三大話題之作已於Viu上架，香港觀眾萬勿錯過！

1.Viu Original原創綜藝《澳門15變》 玩轉新舊澳門

集結COLLAR成員王家晴（Candy）和許軼（Day）、樂隊ROVER、趙善恆、倪安慈、蘇家樂等青春偶像，Viu Original原創旅遊節目《澳門15變》將於本月17日全套15集上架！

節目合共十五集，由兩位澳門地膽主持帶領一眾香港嘉賓捐窿捐罅，從吃喝玩樂到文化歷史、由世界遺產走到最新熱點，360度零死角玩轉澳門，呈現15種不一樣的獨有魅力！當中主持人更會親身上陣體驗笨豬跳、室內跳傘和高空飛索等刺激項目，想陪偶像一同尖叫？記得上Viu收看！

2.《許我耀眼》收視熱度稱王

由陳偉霆和趙露思主演的都市愛情陸劇《許我耀眼》開播以來收視熱度雙豐收，劇集不但屢坐收視冠軍，熱度更再創新高，成為年度冠軍，話題居高不下！近日劇情發展到假面夫妻許妍（趙露思飾）和沈皓明（陳偉霆飾）互相攤牌：許妍發現沈皓明早有私生子，沈皓明則揭穿許妍的假名門人設，他認為許妍接近自己只是為了名利和資源，更直言：「從一開始知道你是騙子，我就不可能動心。」即使後來許妍試圖挽回應情，他仍然不相信對方；兩人即將離婚之際，沈皓明為了爭取巴來金夫婦的合作，提議與許妍扮演恩愛夫妻，並提供報酬助她創業；兩人在合作過程中漸漸了解對方，沈皓明更是踏上了「追妻火葬場」之路，令不少觀眾都非常劇情發展！

陳偉霆也在訪問大讚拍檔敬業：「當我知道這部戲是跟露思拍的時候，我想也不用想，肯定很想跟她合作。

不少劇迷認為《許我耀眼》是趙露思另一人生代表作，劇中她情緒轉換自如，其中一段四分鐘的卸妝哭戲更獲網民激讚神級演技：「她完全素顏，連美瞳都摘掉」、「我只看到她的演技」、「她真的很會演」，陳偉霆也在訪問大讚拍檔敬業：「當我知道這部戲是跟露思拍的時候，我想也不用想，肯定很想跟她合作，對我來說同一類人很重要，她對於自己每一場戲的要求很高；然後她拍這部戲時也要忙其他活動，我忽然間在熱搜看到她跳舞唱歌，我問她這麼累吃得消嗎？她說沒辦法，答應了就要做好。」此外，劇中飾演沈皓明青梅竹馬「方蕾」的鍾雅婷也憑著標緻面孔彈出，原來她是陳偉霆的同門師妹，有劇迷指她美得太誇張：「雖然綠茶但真的美」、「姐姐在劇裡的病嬌戲和哭戲都很美」，看來甚有潛力成為國民初戀呢！

3.《換乘戀愛4》歷屆最強面貌

韓國人氣戀愛真人騷《換乘戀愛4》載譽歸來，數對已分手的素人情侶在同一屋簷下朝夕相處，既會看到前任與別人曖昧互動，又會在對方的眼皮下展開新的緣分！節目於月初正式播出，首周公開了八位演出者初見面的場面，其中四位男嘉賓的顏值更被封為歷代最高，讓主持人Yura不禁大讚：「男生們都長得好高（180公分以上）！」李龍真和Simon D亦表示：「他們的長相都很好看。」加上不少觀眾大讚本季節奏明快：「把X（前任）的介紹信、X的包裹、女嘉賓第一次邀約、公開第一對X，通通塞進頭兩集，和以往的氛圍很不同」、「看了十五分鐘就忍不住追下去」，近日網上亦流出了參加者的職業和背景，有指其中一位男參加者是韓國醫院院長，讓人對於他們的發展更加好奇！

