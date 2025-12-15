專訪｜組合解散後趙浚承問媽媽借5萬元賭多次：衰咗就返嚟打份工

趙浚承（Gary）在娛樂圈浮沉十數載，他曾是千禧年代男子組合Square的成員，站在舞台上享受過尖叫與掌聲；在組合解散後，銷聲匿跡，回到現實世界當地產經紀、鐘錶文員。當所有人都以為趙浚承的星夢已盡，他卻獨自一人，帶著向母親借來的五萬蚊，遠赴北京參加歌唱比賽，最終奇蹟般奪冠。然而，贏了比賽，卻未能贏得聲勢，讓他再度陷入迷惘。走過高山低谷，成家立室後的他，今日回望，這條路雖苦，卻無悔。



在《中年好聲音2》的舞台上，趙浚承或許不是走到最後的那一位，但他的名字，卻隨著比賽的深入，重新被觀眾記起。從偶像組合Square出道，經歷兩次淡出樂觀，轉行做過地產，再到北上創業搞足球場，年屆40的他，人生上半場的兜兜轉轉，彷彿就是為了在「中二」這個舞台上，將所有歷練一次過爆發。趙浚承接受《香港01》專訪談及這二十年的高低起跌，他沒有怨懟，只有感恩。「如果無行過呢啲路，我諗我唱唔到而家嘅感覺。」

單親家庭的二胡少年都擁有音樂夢

談及童年，趙浚承的音樂啟蒙並非來自流行的鋼琴或結他，而是在學校樂團中拉奏的二胡。他成長於單親家庭，由媽媽獨力撫養，家境雖不富裕，但媽媽依然支持他培養興趣：「我細個嗰陣學二胡㗎，拉二胡㗎，咁都係喺學校入面嘅中樂團呀咁樣，都叫做有...有喺呢一方面有少少培養嘅。」他笑著回憶道。儘管資源有限，但這段經歷卻在他心中埋下了熱愛音樂的種子，等待著發芽的機會。

從模特兒到組合Square

中學畢業後， 17、18歲的趙浚承為了幫補家計而踏入了模特兒行業。這段經歷不僅讓他經濟獨立，更成為他加入了娛樂圈，並且有機會成為男子組合成趴員：「拍完都冇同佢講，出咗街先至知。」當時的他覺得怕媽媽擔心：「佢都係擔心啫，擔心呢個行業始終太困難喇。即係...能夠成功嘅有幾多個呢？喺呢個娛樂圈入面。佢都係擔心一樣嘢。咁我哋又...家境又唔係特別好，佢會可能會覺得...即係冇咁多嘢支持到我，支撐到我呢件事。」趙浚承憶述，正是因為在模特兒界的嶄露頭角，他被選中成為四人男子組合Square的成員，正式出道。

然而，偶像組合的光環並未帶來預期的豐厚回報。趙浚承坦言，當時的收入甚至遠不如當模特兒的時候：「外界以為好好賺，其實完全唔係。嗰陣時做Model仲好搵，入咗行反而得返十分一，有時一個月可能得千幾蚊。」他說組合的收入需要四人均分，再扣除公司抽成，生活變得相當拮据只能勒緊褲頭「捱麵包」。那段時間，成員之間互相扶持，有時甚至需要互相借錢度日，真正體會到追夢路上的艱辛：「我哋四個會互相借錢，你冇錢呀？我借住一千幾百畀你頂住先。大家都好捱得。」儘管如此，四個大男孩一起奮鬥的時光，至今仍是他珍貴的回憶。可惜的是，夢想終究敵不過現實，在缺乏資源與持續收入的情況下，Square成軍約三年便宣告解散，成員們各奔前程：「一個去做飛機師，一個去做保險，大家都向現實低頭。」

解散後的迷惘與平凡

組合解散後，趙浚承的人生一度偏離了演藝軌道。為了生計，他放下身段，投身地產行業。昔日在台上受萬人追捧的偶像，變成西裝革履的地產經紀，落差之大，非外人能道。然而，這段經歷卻磨練出他另一面。「要學識點樣面對人，點樣為生活去拼搏。」但是最後卻因無法適應行業的複雜生態而選擇離開：「我覺得太古惑喇，好多嘢唔係咁簡單直接，唔適合我。」隨後，他到親戚的鐘錶公司幫忙，過著安穩的上班族生活。那段時間，音樂夢彷彿被暫時塵封，那個曾經站在舞台上的自己，彷彿越來越遙遠。

就在他快要認命之際，命運卻安排了一場奇妙的「偶遇」。在一場明星足球隊的賽事上，作為隊員的他在中場被黃日華（華哥）點名叫他唱歌。「華哥叫我唱兩句搞下氣氛，咁我就唱。」沒想到，這隨口的幾句歌聲，竟讓「校長」譚詠麟大感意外：「校長行過嚟問我係咪咪嘴，佢唔知我識唱歌。」正是校長和華哥的鼓勵，加上當時內地電視台的賞識，為他帶來了一個參加《星光大道》的機會，也成為他人生的重要轉捩點。在此之前，其實趙浚承入行不久就已經加入了「明星足球隊」，但是直到2014年之前校長都叫不出他的名字：「佢都嗌唔啱我個名㗎。可能淨係認得樣咁樣。都唔知我叫咩名，可能嗌『喂喂』咁樣。」

獨闖北京背水一戰 「同阿媽講，衰咗就返嚟打份工」

趙浚承面對這個可能是最後的機會，決定放手一搏，硬著頭皮向媽媽開口，借了五萬港元作為到北京闖蕩的經費。之後他一個人在北京，言語不算完全互通，沒有朋友，沒有支援，每天就是練歌、比賽。當時已近三十歲，他深知這是一場賭博，賭上的是自己的青春與未來：「我同阿媽講，如果衰咗，我就正正經經返嚟打份工。」經過長達一年的過關斬將，他最終憑實力贏得年度總冠軍。那一刻，他證明了自己，也彷彿看到了曙光。

贏了比賽卻輸了聲勢 二度心死覺得不能再任性

趙浚承贏了比賽載譽歸來，順利簽約大公司，以為事業終於能走上正軌。他推出了與校長合唱的歌曲，也發表了個人創作，但市場反應依然冷淡，歌曲未能引起廣泛關注：「好冇水花，即係我覺得係冇noise嘅，即係可能冇人聽過呢首歌，呢幾首歌，我作嘅歌。咁跟住之後慢慢真係令到我又再一次死心，我想離開呢個行業。」第二次的挫敗感，比第一次來得更沉重。此時的他，已經成家，有了孩子，肩膀上的責任讓他無法再像年輕時那樣「任性」。

「到咗34、35歲，望住個仔，我覺得唔可以再咁落去。唱歌呢樣嘢，唔係話你想做就一定有回報。」為了家庭，趙浚承再一次選擇退後一步，將重心轉移到生意上，希望先為家人建立一個安穩的基礎：「我同自己講，如果我做到啲小生意，有時間嘅話，我先再玩返音樂。」對話間滿是對現實的無奈與作為人父的承擔。因為已經是第二次失敗趙浚承覺得自己不能再任性：「為小朋友着想，為家庭着想。所以嗰吓就更加決心要去做返啲嘢，自己去做返啲生意呀，做返啲其他嘢。」

回望這段高低跌宕的演藝路，趙浚承沒有怨言，只有感恩。他感謝沿途提攜過他的前輩，也感謝那個從未真正放棄的自己。如今，他找到了與夢想共存的方式，不再強求一朝爆紅，而是享受每一個能夠唱歌、能夠表演的機會。或許，對他而言，成功早已不是用獎項或人氣來定義，而是在經歷了無數次想放棄的念頭後，今天依然能站在這裡，為自己、為知音，唱著自己喜歡的歌。