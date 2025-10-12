譚耀文將舉行入行37年首個個人演唱會　歌單豐富多位巨星好友力撐

《譚耀文 In Full CHARACTER》演唱會日前舉行記者會公布詳情，除主角譚耀文外，主辦單位和贊助商，還有譚耀文在「聲秀」的學員胡港豐、布子殷與蕭凱恩，以及他的數十位歌迷也有親臨現場支持。演唱會門票於10月13號 (星期一) 中午12時正在輪住買及Pato Tix進行優先訂票，10月16號 (星期四) 中午12時於Cityline 公開發售。

譚耀文在記者會上表示：「全靠大家的支持，我才能舉行入行37年首個個唱，整件事真的很夢幻，今日未行上台之前，感覺好像很陌生，但在台上聽到大家的叫聲和歡呼聲，看到粉絲的支持，以及主辦單位和朋友很多很多的愛，回憶即刻返晒嚟，感覺這麼遠又那麽近，真係十分感恩。」

他續說：「剛才在記者會上唱了兩首歌，其實今次演唱會歌單構思了很多年，有影視歌曲，有出道時候的歌，也有懷念部分以及向巨星致敬的環節，歌List 都幾豐富，有些歌我一定會唱，部分更是歌迷留言在我社交平台上希望我能現場演譯，因為當中部份曲目我以前重未在台上表演過，我覺得這些歌很有意思，今次把它們拿出來，配合時空、劇情，以及我在演戲上的歷練，將我多年來歌手和演員的身分結合在一起做一個總結，希望來看我演出的樂迷也會感到驚喜，既有懷念也看到我向前努力。現時每天我也在練歌，過兩天便會開始緊密排練，真的非常期待。」

在記者會上主辧方為阿譚送上驚喜，找來多位好友包括陳淑芬、郭富城、鄭秀文、佘詩曼、張智霖、陳偉霆、梁詠琪、陶大宇、伍詠薇、陳煒、湯寶如、林家熙 Locker、姚樂怡、鄭浩南、向海嵐、林熹瞳、何佩瑜、與及張繼聰和張振朗等也有拍片為他打氣，真是星光熠熠，阿譚在看片段時感動得一度眼红红，手執紙巾說：「我其實個人好man ，但睇到咁多好朋友拍片支持送驚喜，真係無乜人會顶得住，哈哈！」另外［聲秀」三位學員胡港豐、蕭凱恩、布子殷非常甜心，給阿譚送上蜂蜜禮盒，讓他隨時可以滋潤喉嚨，作為導師的阿譚更會帶同他們一起在演唱會上演出；冠名贊助歐洲坊則送上年份為1988年的紅酒，這也是阿譚獲取新秀歌唱大賽冠軍的年份；全力支持的「一幻拉麵」送上特製拉麵。

主辦單位天星娛樂陳淑芬陳太帶來一份很有意義的禮物，陳太說：「我和阿譚結縁於風雲音樂劇，在劇中阿譚飾演無名這位世外高人，我特別把他在劇中所穿戴的這對手腕護甲送給他，去年我在澳門舉辦的50周年紀念展中，也曾在現場展覽這對護甲。我和阿譚合作時他真的很勤力，很佩服他的堅持和努力，加油。」另一主辦單位星星娛樂則送上以譚耀文首張專輯名稱「為你解悶」這四字寫成書法字畫送給他，別具心思。最後阿譚、主辦單位和贊助商進行簡單而隆重的祝酒儀式，祝願演唱會門票大賣。

