吳若希罕有曬性感水着上圍升級有睇頭　竟與另一男子慶結婚周年

33歲吳若希 (Jinny) 於2016年與澳門商人何兆鴻 (Alex) 拍拖，同年宣布懷孕，翌年為Alex誕下大女何姿秋 (淼淼Giselle)，誕女後才結婚，2020年再誕下細仔何少弘 (Kylian)，組成四口之家。吳若希婚後多度公審老公，大數老公不是，予人惡妻形象。吳若希日前到峇里島出席莊思敏婚禮，她的老公未見同行，吳若希最近慶祝結婚8周年竟然也不是跟老公一起。

前日 (10日) 是吳若希與她老公結婚8周年的紀念日，吳若希於她的IG分享了她在峇里島的影片，留言寫道：「結婚八周年，同另外一個男人，玩死自己，上山下海乜都齊，攰到七彩，回程有落水恐懼症。但係大自然真係好奇妙，每一次見到都要忍唔住讚嘆。我終於知道，點解何生要喺結婚周年嗰日消失，可能就係知道行程太攰，所以扮晒嘢話簽證唔得」。

片中可見吳若希穿上兩件頭泳衣在海灘影靚相，上圍看來升級不少，相當有睇頭。她又與一名半裸男子在山上打卡，她還捉住對方的手，該名男子是時尚設計師任朗呈 (Mountain)，但就未見她的老公。昨日吳若希就在她的IG story貼出她與老公的合照，表示她的老公終於來到峇里與她會合，一起慶祝結婚周年。

