歌神太太素顏行街被偶遇狀態驚人　兩大位置極緊緻獲網民激讚

歌神陳奕迅（Eason）深受各地樂迷喜愛，不少人來港旅行都希望可以野生捕獲他，而太太徐濠縈（阿徐）人氣同樣高，近日，有內地網民在服裝店偶遇素顏示人的阿徐，大讚其驚人狀態，引起熱議。

徐濠縈之前曬出與老公陳奕迅合照放閃。(小紅書)

兩公婆多年來非常恩愛。(微博圖片)

現年51歲的徐濠縈與陳奕迅於2006年結婚，婚後誕下女兒陳康堤。阿徐為照顧家庭淡出幕前多年；至最近，因女兒陳康堤宣佈出道做歌手，愛女心切的阿徐濠縈也甘願「復出」，化身「廿四孝跟得媽媽」，不時陪伴女兒看騷「取經」。

徐濠縈與女兒陳康堤（左一）十足兩姊妹，母女經常結伴出席聚會。（微博圖片）

阿徐早前帶康堤跟馮貽柏食飯，落力為女兒鋪路！（IG@enjoylifeaf）

雖然早已淡出，但身為圈中「fashion icon」和「跑步達人」，阿徐多年來一直維持著極佳的身形狀態，予人感覺十分之健康。近日有網民在服裝店野生動物捕獲阿徐，相中，阿徐以一身運動打扮現身，頭戴頭巾，雖然素顏示人，但面對鏡頭依然露出和藹可親的笑容，大方與網民合照，一點架子都沒有。

徐濠縈是圈中出名fashion icon。（IG@hilaryxtsui）

一向熱愛跑步的她身形更是Fit爆。（IG@hilaryxtsui）

該網民對能偶遇阿徐，難掩興奮之情，並對對方狀態讚不絕口，驚嘆道：「我眼雖近視，但係捕捉美人的能力一流～阿徐真係好靚啊！！！一睇就係酷愛運動的自律人！！皮膚緊緻！身材緊緻！係我哋普通人學習的榜樣！！」博主更認為這就是明星應帶給大眾的正能量。而有趣的是，博主的女兒在被徐濠縈擁抱後，笑說：「媽咪我這件衣服不用洗了！」足見阿徐的人氣不輸老公陳奕迅。

徐濠縈被網民野生捕獲，大方合照。（小紅書）

徐濠縈狀態極佳。（小紅書）