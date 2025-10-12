魯文傑受細菌感染影響腳部活動功能　舞台劇臨陣易角由梁祖堯頂上

魯文傑（魯文傑）最近與楊樂文（Lokman）、蔡瀚億 、陳穎欣合作演出舞台劇《我推的男子》，大前日（9日）突然因健康問題送院檢查，要臨陣換角，由聯合導演梁祖堯（阿祖）頂上。翌日，魯文傑在IG帖文透露因病因：「本人因突發蜂窩性組織炎影響腳部活動功能，經醫師診斷後明確建議需立即停止工作並接受休養。故只能無奈取消昨日和今天（9/10-10/10）《我推的男子》的演出安排。」魯文傑對於失場深表抱歉，承諾會好好養病：「我會專心休養，期待能盡快以最好的狀態重回舞台，不負各位的等待與厚愛。」而蜂窩性組織炎即是細菌侵入皮膚及皮下組織所引起的感染，初期症狀是患部發紅、腫脹、發熱、疼痛，嚴重時可能會有發燒、畏寒等全身症狀，甚至引發敗血症。

阿祖演出後在社交平台發文，寫道：「演員嘅壓力夢，成日都係未排過一個演出，突然間推你上台，估唔到今日經歷咗一次。其實Simon（魯文傑）下午5點返嚟已經化好妝set好頭，但係去到6點嘅時候，我哋全部人傾過，決定都係要逼佢入醫院做一個詳細檢查，無嘢緊要得過健康！」

阿祖稱身為導演的優勢是會記得所有走位，至於台詞，他只有盡力背，the show must go on。大前晚開場遲了20分鐘的原因就是阿祖在最後一刻在台上走一次位。他又稱劇場是一個奇妙的地方，大家團結一致，無嘢會做唔到。他承認好驚，出場時手都震埋，很久沒有這樣緊張感覺，但有每個演員、台前幕後carry住就順利完成。他又透露魯文傑沒有大礙，但醫生建議他休息多一天，故阿祖會為魯文傑替補多一天。

現年53歲的魯文傑初出道時因拍攝一輯飲品廣告獲封「維他奶王子」，其後1996年畢業於香港演藝學院，並加入無綫（TVB）電視，憑兒童節目《閃電傳真機》深入民心，當中由他扮演的「郵差鼠」更是不少人的童年回億。五年後，魯文傑於1997年的《鑑證實錄》擔當曾家喬一角，當時演主角的弟弟、戲份還算頗多，在《迷離檔案》、《鑑證實錄II》都演主角弟弟的角色，本來以為會慢慢朝一線男主角進軍，沒想到後來戲份越來越少。服務TVB長達十六年，由「御用細佬」淪為「甘草」的魯文傑，曾在男人40組織家庭時決心求變，誰料跳槽到王維基成立的香港電視（HKTV）後，卻遇上不獲發牌的打擊。

魯文傑轉戰舞台劇界大放異彩，憑《爆谷殺人狂》於2008年獲得香港舞台劇獎最佳男配角（喜劇／鬧劇），更於去年憑《撒旦狂筆》奪得香港舞台劇獎最佳男主角（悲劇/正劇），飾演變態踩界的法國貴族作家，當中有半小時全裸演出，非常大膽，獲封舞台劇帝！

