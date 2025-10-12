王嘉爾Tyson Yoshi台上爆粗全場哄動　脫衣半裸騷肌跳舞極養眼

王嘉爾《MAGICMAN2世界巡迴演唱會》於本月10-12日，在澳門第二站連開三場。三場門票均火速售罄，現場座無虛席，再次印證了王嘉爾的舞台號召力與影響力。這也是他時隔一年半再度重啟個人巡演，是次巡演以電影級的視聽語言與情感敍事，帶領觀眾走進了一場觸動心靈的沉浸式音樂旅程，剖白如何走出人生黑暗從新出發。與王嘉爾向來十分老友的Tyson Yoshi亦有份擔任他的演唱會嘉賓。

王嘉爾MAGICMAN2世界巡迴演唱會在澳門第二站。

大合照。

昨晚已有網民火速將王嘉爾演唱會的片段放到社交網上分享，其中有一段是王嘉爾脫了上衣在台上跳舞，他伸手把身旁Tyson Yoshi的背心也脫掉，令Tyson與他一樣裸露上身一起跳舞，一向露慣肌肉的Tyson竟然臉露尷尬神色。

而另一條片就是此段片的後續，兩人在台上聊天聊到爆晒粗，王嘉爾問Tyson：「喂，咁x勁你講幾句吖」，Tyson便說：「Hi，大家好」邊說邊把衣服穿上，王嘉爾即說：「怕乜醜啫，快啲講」，Tyson表示：「喂呀，x好x尷尬呀」，王嘉爾便說：「喂，咁x大對波有咩尷尬啫」令Tyson啞口無言，全場哄動勁爆笑，王嘉爾此時大聲呼叫他的名字：「Tyson Yoshi」。網民對於兩人在台上爆粗都非常受落，大讚兩人真性情好好玩。

王嘉爾除Tyson件衫。(抖音)

王嘉爾同Tyson講到爆晒粗。(抖音)

