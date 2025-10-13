劉青雲與影迷合照笑容和藹無架子　一身打扮獲讚「最強街坊裝」

現在61歲的劉青雲，入行多年演出過不少膾炙人口的影視作品，並先後4次獲得香港電影金像獎影帝殊榮，演技無庸置疑，而且其愛情號形象深入民心，與港姐冠軍太太郭藹明結婚多年恩愛如昔，尤其當年一番「太空船」宣言，浪漫到爆，是圈中模範夫妻。近期，劉青雲有份主演的《風林火山》正在上畫，大家除了可以在大銀幕上見到其「身影」外，更有幸運的影迷在街上巧遇這位影帝本人，並將照片分享到社交平台，令人非常羨慕。

劉青雲憑電影《爸爸》，第四度榮封金像影帝！（資料圖片/莫匡堯 攝）

汪曼玲偶遇劉青雲與郭藹明合照。(fb圖片)

劉青雲雖然貴為4屆影帝，演藝事業成績非凡，但他與太太郭藹明私下生活向來低調又貼地，不時被網民在街市、茶餐廳等地方偶遇；而最為人津津樂道的，莫過於2016年農曆新年前夕，劉青雲到街市買菜時，以「市民劉先生」身分接受媒體訪問，其認真回答的模樣更成為「經典畫面」。

劉青雲與郭藹明生活低調又貼地。(小紅書)

2016年初臨近農曆新年，劉青雲到街市買菜期間，以「市民劉先生」身分接受媒體訪問，並認真回答記者問題，成為「經典畫面」。（資料圖片／葉志明 攝）

近日，劉青雲又在街上被影迷野生捕獲，並合照，事後該影迷以「大街上偶遇劉青雲老師」為題激動分享道：「從小就是影迷啊，一眼就認出來了，還表達了最喜歡他的作品是《非常突然》，這確實也是“非常突然”了」。

劉青雲被影迷野生捕獲，把街坊裝穿出新高點。（小紅書）

影迷興奮留言。（小紅書）

影迷表示最愛劉青雲的作品是《非常突然》。（電影《非常突然》截圖）

從照片可見，劉青雲戴著cap帽、配上太陽眼鏡，身穿一件樸實的深紅色T恤及灰色長褲，腳踏一雙洞洞灰色沙灘鞋，肩上還背著一個看似「買餸袋」的袋子，儘管打扮極為低調，但難掩其影帝氣場。合照時，劉青雲露出一臉和藹可親的笑容，給人感覺份外親切，左手則隨性地插著褲袋，非常有型，難怪網民讚他穿出「最強街坊裝」。另外也有網民發現劉青雲身形好像發福了一點，不過一樣無減其魅力，而且氣色極佳，更顯熟男韻味。