黃澤鋒太太58歲誕女追平香港高齡產婦紀錄　小女兒取名與影帝有關

現年58歲的黃澤鋒和同齡老婆陳麗麗今年9月初宣布二女「小貴妃」順利在在8月22日出世， 日前一家四口首度同框亮現身港台接受車淑海《舊日的足跡》訪問，分享迎來第二胎的喜悅與家庭生活的點滴。提到58歲高齡產子是否打破香港紀錄？黃澤鋒笑言：「以我所知，屯門醫院多年前嘅最高紀錄都係58歲，我哋只是追平！」

黃澤鋒太太58歲再誕女兒，坐月後一家四口首度同框。（車淑梅Facebook）

小黃妃喺錄音室玩得好開心。（ig@briancfwong）

小黃妃喺錄音室玩得好開心。（ig@briancfwong）

太太產後坐月期間，黃澤鋒會親自下廚燉煮各式各樣的湯水給太太補身，希望能盡快恢復元氣。得到老公悉心照顧，陳麗麗身復神速，精神飽滿揹住細女，並讚老公是「神隊友」。

早前二人透露曾經歷小產，並在醫生建議下以人工受孕方式迎來二女兒，對於外界反應兩極，黃澤鋒稱未有太在意，認為只需要向自己屋企人交代，並說：「佢哋起初可能唔太諒解，但看到我哋咁努力都漸漸支持，真係很感恩。」陳麗麗亦藉此鼓勵同路人：「你哋唔會孤單，我哋嘅成功係一份恩賜，只要放開心情，奇蹟出現會唔會出現，都係唔同嘅人生任務，唔好鑽牛角尖。」

黃澤鋒太太於2019年7月誕下囡囡「小黃妃」。（ig圖片）

陳麗麗曾患妊娠濕疹，又因血壓急升有妊娠毒血症，被診斷有中風風險。（ig圖片）

面對外界質疑的聲音，黃澤鋒抱住阿Q精神，坦言：「我最擔心只係太太頂唔順，我咪同佢講理得幾多，如果鬧完我係開心，咪由你鬧，反正我又唔會肉痛，咪由你講。」陳麗麗續說：「我識佢嘅時候，已經踏咗半隻腳入嚟，我哋溝通，我陀大女嘅時候同自己講，你嘅情緒唔好會影響BB，我要EQ高啲，畀人咒咪檢查多啲，當係一種提點，唔好畀件事發生。到咗呢一胎，咪又係講嗰啲說話，咪當佢係關心我。」

至於6歲的黃煕恩（小黃妃）升呢做家姐亦表現得很興奮，表示自己不會呷醋，笑說：「妹妹細個，所以爹哋媽咪會錫佢多啲，我都錫妹妹！我會抱住佢玩佢嘅小手，等她大個咗我哋一齊玩捉迷藏。」小黃妃錫妹妹錫到燶，經常攬實妹妹，又幫忙換尿片，但就被貪玩的爸爸黃澤鋒整蠱：「我成日都整鬼佢，叫佢聞下妹妹嘅屎片，佢好叻，即刻戴返個口罩，一聞就知道係大便定小便。」

一家四口。（ig@babefayefaye）

黃澤鋒太太58歲誕女追平香港高齡產婦紀錄。（ig@babefayefaye）

家姐好錫妹妹。（ig@babefayefaye）

黃澤鋒透露將於11月 23日為「小貴妃」舉行百日宴：「喺我哋呢個年紀仲可以搞百日宴，真係好開心！希望到時大家可以嚟飲返杯，我哋一家都好鍾意熱鬧，搞大啲，要開心一晚。 」夫妻二人為小女兒取名「黃熙喬」，其中「喬」字特意取自已故影帝喬宏之名，期望女兒將來與喬宏叔一樣強壯：「如果上天容許，我希望到90歲都依然身體健康，可以繼續工作，做男人就負責養家。」小黃妃被問到被問到將來會否照顧父母時，她毫不猶豫地回答：「一定會！我想養，我鍾意養！」更向父母承諾日後要帶一家人坐飛機，駕車帶他們到處旅行，黃澤鋒夫婦聽得甜入心。

誕女過程全紀錄。（ig@lavibabystudio）

感動落淚。（ig@lavibabystudio）

好可愛。（ig@lavibabystudio）