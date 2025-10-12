沈震軒回應「欠債」傳聞　組200歲男團驚爆等錢使：需要賺好多錢

42歲藝人沈震軒憑電影《喜愛夜蒲》「蘭桂坊USB」一角走紅，花弗型男形象深入民心。近日沈震軒與梁烈唯（梁競徽）、高鈞賢、黃長興、黃嘉樂組成「好犀利男團」，在抖音勁歌熱舞，加上五人總年齡超過200歲，一時引起網民熱議。其中沈震軒的加入嚇窒一班網民，更有人搞笑留言：「軒，條數好大咩？」逾6000人讚好該則留言。沈震軒早前為試當真《墨魚遊戲》發文宣傳，幽默自嘲是劇中欠債主角「成奇勳」，「話說最近大家喺網上見到我唱歌跳舞，都知道我同『成奇勳』一樣爭人好多錢，同幾等錢使喇......所以我決定搏一搏」。沈震軒日前終於拍片回應「欠債」傳聞，自爆等錢使！

梁競徽改回舊名梁烈唯，宣布與高鈞賢、黃長興、沈震軒、黃嘉樂組成「好犀利男團」。（抖音）

沈震軒。（抖音）

沈震軒笑言見到很多人問五人是否爭人好多錢，沈震軒澄清：「我自己係冇爭人錢嘅！但係我係需要賺好多錢。點解呢？同大家一樣，我要養家，我亦都希望可以賺多啲錢，畀更好嘅生活我身邊嘅另一半。大家亦都知道我係Gym Room老闆，我亦都需要出糧畀我員工。」沈震軒指最主要原因近年轉型做製作人，狂賺錢為了投資製作短片，「大部分賺返嚟嘅錢都係投放去自己製作。」

沈震軒加入抖音「好犀利男團」。（抖音截圖）

沈震軒自爆今年計劃做導演拍電影，「需要大量資本、資金，可惜我唔係含金鎖匙出世，後面亦冇『金主爸爸』，所以我有咁嘅夢想，靠自己雙手爭取返嚟。」沈震軒指男團兄弟五人身為「中佬」為不同理想努力，他直言：「真心我覺得幾熱血。」

沈震軒回應「欠債」傳聞，澄清沒有爭人錢。（Threads影片截圖）