陳凱琳透視裝捧王嘉爾個唱場　獲對方稱呼公主即臉紅親揭二人關係

31歲王嘉爾（Jackson）歌精舞勁，靚仔又親切，在全球圈粉無數，正舉行第二次個人世界巡迴演唱會的他，日前第二站去到澳門，反應同樣熾熱，三場門票均火速售罄，當中前港姐冠軍、鄭嘉穎太太陳凱琳（Grace）原來也是「Jacky」（王嘉爾暱稱）粉絲之一，她更獲王嘉爾在台上點名互動，驚喜十足。

王嘉爾MAGICMAN2世界巡迴演唱會在澳門第二站。

澳門站是王嘉爾父親首次親臨現場看演唱會，其中一個章節是王嘉爾緝錄媽咪的鼓勵說話，從挫折中走出來全靠父母的倍伴與愛。王嘉爾在台上留下男兒淚，更帶了父母上舞台上感受時刻。

前港姐冠軍陳凱琳也是座上客。（小紅書截圖）

王嘉爾特以走到台邊感謝對方來捧場，非常紳士。（小紅書截圖）

王嘉爾在個唱上除了展示帥氣和感性一臉，出名「寵粉」的他，當然也不忘與台下粉絲互動，有網民在社交平台分享影片，原來陳凱琳也是個唱的座上客之一，片中王嘉爾親自走到她面前，溫柔地蹲下並深情地說：「Jacky感謝你，我哋公主今日嚟到現場啊！」這突如其來的「公主」稱號，氹得陳凱琳心花怒放，激動得來帶點害羞，頓時變了「迷妹」的她，露出燦爛笑容，並輕輕掩著心口，衷心多謝對方。

王嘉爾還請陳凱琳一起上台玩。（小紅書截圖）

陳凱琳多謝王嘉爾的讚美。（小紅書截圖）

陳凱琳被讚後，怕醜臉紅。（小紅書截圖）

片中所見，陳凱琳電了一頭長捲髮，身穿一件黑色透視背心上衣，造型性感又不失格調，完全看不出已是三子之母。其後她還和其他幸運粉絲一起台上跳舞，表現得非常投入和盡興。博主問道：「嘎嘎說公主，是誰呢漂亮姐姐」，成功吸引陳凱琳本尊親自留言回覆：「It‘s meeee」，字裡行間難掩興奮之情。當中有人好奇問：「她為什麼是公主？？？」有網民回覆：「就是漂亮唄，性格好、人又活潑、笑起来跟公主一樣甜美啊」，激讚她顏值爆燈，保養得宜，不愧為香港小姐。

陳凱琳非常Enjoy和投入。（小紅書截圖）

還用電話拍下全程。（小紅書截圖）

陳凱琳親回網民。（小紅書截圖）

陳凱琳接受《香港01》訪問時，透露因為跟幾個朋友都很欣賞王嘉爾，所以特地一起去澳門看演唱會。至於為什麼會被拍到？陳凱琳笑著解釋，因為到演唱會尾聲的時候，有朋友就提議不如下去台前，搏一搏有沒有機會上台，於是他們一行人就坐升降機下去地面層，並走到台邊，結果就被發現了，隨後就發生了大家所看到的「好尷尬，但係又好開心嘅Moment」。

陳凱琳台上與王嘉爾一起跳舞，心情high爆。（小紅書）

陳凱琳台上與王嘉爾一起跳舞，心情high爆。（小紅書）

陳凱琳台上與王嘉爾一起跳舞，心情high爆。（小紅書）

問到為何王嘉爾會以「公主」稱呼她？陳凱琳笑言：「呢個問題問得太好，幫我問下佢，我都唔知點解。」不過陳凱琳對王嘉爾卻是讚不絕口，她認為作為一個藝人，覺得對方敬業樂業外，從平時訪問中，也感受到對方對任何人都很好，「我覺得一個已經咁紅嘅藝人，但佢仲有一個原則，就係對人要好、要尊重、有禮貌，同埋從佢照顧粉絲和朋友中感受到，佢係好有義氣，所以我好欣賞佢成個人！」

陳凱琳表示非常欣賞王嘉爾。(IG圖片)

陳凱琳成為如今最炙手可熱的KOL，連荷李活電影《職業特工隊：最終清算》在紐約舉行的宣傳活動也獲邀出席，並與湯告魯斯合照。(IG@ghlchan)