周國賢爆麥浚龍預告《風林火山》有加長版　馮允謙盼畀空間林欣彤

《CHILL GENKI》音樂祭將於11月1日喺西九文化竹翠公園舉行，今日周國賢、馮允謙（Jay Fung）以及MIRROR妹豬組Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Jeremy李駿傑同姜濤一同出席記招，屆時周國賢將會同日本殿堂級高音和小野正利合唱、馮允謙則與日本人氣女神adieu合唱。

活動上，周國賢即場唱了幾句《聖闘士星矢》的《ペガサス幻想 》、而馮允謙則笑言記日文歌詞好差，不過因為自己是藤井風Fans，所以都哼了一段《Overflowing》。二人接受訪問時，周國賢坦言很想跟另一組嘉賓歌手PUFFY合作：「PUFFY我真係細細個就聽，日日都聽，真係有啲迷戀嘅嗰種階段，我懷疑見到佢會面紅。」他暫時未跟小野正利夾過歌單，但都有少少怯：「佢係殿堂級，唱classical底到重金屬撕裂式咁唱都得，仲要四個Octave（八度）……我諗我會俾佢氣場震懾到！」而對於要跟adieu合唱，馮允謙覺得兩人聲線應該幾夾：「我覺得我哋聲線都幾match，因為佢聲音比較Soft，好warm，我覺得自己聲音都有呢啲quality。」

周國賢雖然曾在日本留學，但竟說自己日文已退步，識唱唔識講，因為當地年輕人語言常常都在轉，不過他都即場講了句日文，笑言：「應該呃到少少香港人？」馮允謙聽完即給予情緒價值：「好犀利，完全唔知你講咩，但係個語氣好勁！」被問屆時會否以Cosplay動漫人物造型亮相，周國賢自爆小時候喜歡《我愛小忌廉》，之後他又講到《怪物小王子》、《鬼太郎》、《聖闘士星矢》，但身旁的馮允謙卻一套都唔識，周國賢再問：「有冇聽過《黃金入球》啊？」馮允謙笑言：「我聽過《叮噹》囉，《多啦A夢》。」周國賢只好無奈表示：「咁我哋扮多啦A夢啦，我扮大雄。」

活動場地雖位處室內，但有陽光直射，周國賢與Jay Fung都出晒汗。訪問一完畢周國賢忍唔住除褸，兩人互相抹汗。（鄧穎琪攝）

早前林欣彤（Mag）突然開直播，片中他向觀眾求救，指片中的男子想殺死自己，馮允謙被問可知對方情況，他直言有睇過該片段，但沒有發訊息給對方：「我覺得應該畀啲空間佢，可能佢需要空間，屋企人朋友都需要俾佢多啲空間，我自己暫時就冇Reach out，但係我記得上一次見佢其實都係好幾年前，一班friend食飯，嗰時都係傾音樂，都好開心，之前我知有啲報道話佢可能有情緒病或者唔開心，我又唔係好清楚，所以又唔想講太多，但係我希望佢可以多啲休息，快啲回復返或者出返嚟唱歌，好多人都期待佢聲音！」身為情緒病過來人的周國賢直言跟Mag已有約十年無見過面，但印象中對方唱歌很好聽，又有個性：「我真係好想佢快啲康復，返返嚟做多啲好歌畀我哋聽。 」

近日麥浚龍（Juno）自編自導自演的《風林火山》成為全城熱話，身邊好友的周國賢透露已「二刷」：「我自己有剪開片，我好鍾意好暗嘅tune色方法，有向佢取經，加上坂本龍一真係我偶像！」他透露自己會一睇再睇，因為覺得有很多條故事線，一次是無法看完：「同埋因為我自己有少少導演嘅諗法，如果我係導演，我會開三集或者開多幾集，我哋都好期待睇加長版！佢同我講過本身佢自己心目中有個版本係幾挑戰時間，睇大家耐性，我好期待嗰個版本，希望有一日睇到。」他說自己未敢催Juno出加長版，因為知道對方正創作其他項目。

《風林火山》成為全城熱話，月國賢透露已「二刷」，因為覺得有很多條故事線，一次無法看完，他甚至希望分幾集上映。（電影海報）