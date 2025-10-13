視后內地出活動迫爆扶手電梯　被讚走路自帶氣質寵粉舉動融化人心

幾乎忙到全年無休的TVB三屆視后佘詩曼（阿佘），早前自製八天假期，前往加拿大充電並歡度中秋佳節。假期結束後，她近日已返回並展開新一輪工作，日前她便現身深圳出席活動，粉絲和圍觀市民把現場迫得水洩不通，可見阿佘人氣強勁。

佘詩曼（阿佘），早前自製八天假期，前往加拿大充電並歡度中秋佳節。（小紅書）

狀態大勇。（小紅書）

阿佘已開始新一輪工作。（IG@charmaine_sheh）

現身深圳。（IG@charmaine_sheh）

阿佘日前現身深圳出席活動，從網上片段所見，現場人頭湧湧，當中不少人還利用扶手電梯上下移動，只為可從高而下影相、拍照，非常誇張。而大會也嚴陣以待，除了架起鐵馬外，也安排多名保安和工作人員貼身護航，畫面有如女王出巡。而當日阿佘則身穿一條白色泰山裝裙，差足電的她精神飽滿，全程面帶笑容，心情大靚，頻頻向在場的粉絲與市民揮手致意，網民紛紛讚歎：「走路自帶氣質啊很儒雅」。

女王出巡一樣。（小紅書）

網民讚阿佘走路自帶氣質。（小紅書）

佘詩曼耐心逐一為粉絲簽名。（小紅書）

連扶手電梯都擠滿人。（小紅書）

活動結束後，大批粉絲依然不願離去，守候在場外希望能與女神有近距離接觸。向來出名「寵粉」的阿佘亦未讓大家失望，離場時特意走向粉絲群，耐心逐一為他們簽名，即使期間保安曾一度出手擋，但阿佘仍盡可能滿足粉絲的願望。這暖心舉動讓現場粉絲感動不已，有人激動地說：「我好想哭！還以為她不會簽呢。」事後，該粉絲更在社交平台分享道：「今天的粉絲太幸福了，曼姐都簽名了。曼姐真的太好了，基本上粉絲遞的照片都簽名了」。許多網民也跟著稱讚：「心要化了都」。

仲有做「心心」。（小紅書）

來者不拒。（小紅書）

保安擋也擋不住。（小紅書）

網民曬「戰利品」。（小紅書）