曾樂彤徐浩結婚｜談「造人」老公明言會設防地忙碌　太太：好赤裸

圈中「金童玉女」，音樂才子徐浩和靚女歌手曾樂彤今日（10月12日）於尖沙咀5星級酒店大搞婚宴。婚宴實在是星光熠熠，有蔡卓妍幫手搞party外，還有伴娘戴祖儀、柯驛誼（盤菜瑩子）、關智斌﹑陳柏宇、吳千語、Gin Lee、MIRROR 9子和花姐、張繼聰和謝安琪、周柏豪、沈震軒和女友陳欣妍、關心妍和老公、泳兒、陳蕾﹑衛詩雅和老公等。



曾樂彤徐浩結婚，恭喜晒徐生徐太！（林迅景 攝）

一對新人接受訪問時，徐浩坦言：「我喊得多過佢。今朝接新娘會講一段愛的宣言，跟住我喊到要停，趴埋喺個櫃度，跟住先講完，同埋都係喊住咁講。你聽到幾多成呢？」曾樂彤笑言：「我聽到嘅，但係你再睇返條片，如果唔係我嘅話，應該完全聽唔明講咩，即係好似講外星文咁。」徐生徐太果然非常有默契。

曾樂彤也表示，平日與老公徐浩各自因工作關係而少見面，所以都會非常珍惜相處的時光。「可能佢做完嘢返嚟已經凌晨，第二朝我又出去，所以相處時間好珍貴。有時返嚟屋企時候，我會幫佢準備好清潔用品，例如毛巾。我又好唔鍾意抌垃圾，唔使我講，佢又會幫我做晒呢啲我唔鍾意做嘅嘢，所以喺愛的宣言入面都會提到呢啲小細節。」

講到「玩新郎」環節中有一個搵出新娘「眼耳口鼻」的拼圖遊戲。曾樂彤大讚徐浩極速搵到，徐浩就講出肺腑之言：「我係一望就望到。一個人雙眼咁靚，係好易認㗎！（最靚五官砌埋就係？）係呀、係呀！」曾樂彤又說：「我諗我砌返你都好快，我未見過啲咁完美嘅男人。」

問到何時會製造「愛情結晶品」？曾樂彤表示：「個結晶品就係我哋嘅作品。」徐浩則說：「好悶呀呢個答案，你睇佢哋靜晒。」有記者問：「會唔會有啲郁得嘅？」徐浩直言：「我覺得BB唔係話你想要就一定有，係上天賜嘅禮物，真係到嘅時候就欣然去有結晶品。」記者又說：「都要不設防。」徐浩回答：「有時設防都會嘅。」曾樂彤笑言：「呢個係常識題嚟㗎喎。」又問：「會唔會有計劃地進行？」曾樂彤回答：「就係有計劃地唔進行。」記者：「今晚安靜咁過？」曾樂彤再補充：「應該點樣講？」徐浩：「即係設防地忙碌。」曾樂彤坦言：「好赤裸呀。」對答十分之爆笑。

曾樂彤徐浩結婚，好sweet！（林迅景 攝）

例牌要做，錫住轉180度。（林迅景 攝）

曾樂彤，徐浩接受傳媒訪問。（林迅景 攝）

傳媒要求展示婚戒時，曾樂彤似乎不太懂得擺pose，更爆了一句：「唔好意思，第一次結婚。」十分爆笑。（林迅景 攝）