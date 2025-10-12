曾樂彤徐浩結婚｜星光熠熠勁多星撐場　吳千語盛裝出席

圈中「金童玉女」，音樂才子徐浩（Terry）和靚女歌手曾樂彤今日（10月12日）於尖沙咀5星級酒店大搞婚宴。婚宴實在是星光熠熠，有蔡卓妍幫手搞party外，還有伴娘戴祖儀、柯驛誼（盤菜瑩子）、關智斌﹑陳柏宇、吳千語、Gin Lee、MIRROR 9子和花姐、張繼聰和謝安琪、周柏豪、沈震軒和女友陳欣妍、關心妍和老公、泳兒、陳蕾﹑衛詩雅和老公等。



曾樂彤徐浩結婚，好sweet！（林迅景 攝）

衛詩雅和老公Kenley接受訪問。（林迅景 攝）

衛詩雅和老公Kenley接受訪問，Kenley坦言曾樂彤和徐浩一對平時已十分甜蜜。談起《破·地獄》有機會角逐奧斯卡一事，衛詩雅說：「好開心，因為呢套電影確實好能夠代表香港非物質文化遺產，因為我哋成日去唔同嘅地方，原來好多人唔知咩係破地獄，所以好希望藉住呢套電影，宣揚一下香港呢個地方。」

衛詩雅和老公Kenley。（林迅景 攝）

張繼聰和謝安琪接受訪問。（林迅景 攝）

張繼聰和謝安琪接受訪問，謝安琪坦言未與徐浩合作過，又笑言：「佢一定係貴啦，問都唔敢問。」談到傳授夫妻相處之道，張繼聰也表示每對夫妻都不同：「要靠自己摸索。尤其是觀察一啲，成日俾老婆鬧嘅，咁你朋友做乜嘢，你就唔好做啦，自己醒目啲囉。（睇嚟你好有經驗？）冇冇冇，我就係睇到身邊嘅朋友，我呢啲一睇就知係醒目仔啦。我一睇Terry就有天份，所以一啲都唔擔心。」有記者問謝安琪：「佢有咩值得Terry學習？」謝安琪回答：「值得Terry學習，咁講好驕傲，係咪呀？冇㗎，位位太太都唔同，所以我對佢好有信心。佢喺我心目中都係好仔一名，祝福佢！」

阿Sa（蔡卓妍）和吳千語接受訪問。（林迅景 攝）

阿Sa（蔡卓妍）和吳千語接受訪問，阿Sa：「見證住佢好多唔同嘅經歷，而家有咁重要嘅事件，確實係感動，頭先都有啲眼濕濕。」她又大讚曾樂彤對戀愛十分清醒：「曾樂彤係我識嘅朋友裏面，好清醒，佢唔係戀愛腦。佢成日都冚醒我，係大巴大巴咁冚醒我。」吳千語：「佢係一個戀愛專家，青出於藍。」問到「搶花球」，阿Sa說：「我都冇出去搶！梗係啦，留返啲機會畀其他人。（點解？）我見到有更加多需要嘅朋友，我都試過啦。俾啲未體驗過嘅人。」

吳千語盛裝出席。（林迅景 攝）

阿Sa（蔡卓妍）都勁靚。（林迅景 攝）

曾樂彤和徐浩結婚。（林迅景 攝）

周柏豪和陳柏宇接受訪問。（林迅景 攝）

周柏豪和陳柏宇接受訪問，問到傳授夫妻相處之道，周柏豪回答：「每個屋企都有唔同規則。」會傳授「造人」秘笈？周柏豪回答：「其實上網有得search嘅，唔使我哋教。（當年都係search？）係呀。（keywords係乜？）keywords係⋯⋯畀啲力。」陳柏宇也回答：「我試過失敗幾年喎，我覺得唯一係早早哋試啦，冇right timing呢樣嘢。」

周柏豪和陳柏宇。（林迅景 攝）

Gin Lee。（林迅景 攝）

關智斌。（林迅景 攝）

泳兒。（林迅景 攝）

MIRROR。（林迅景 攝）

花姐替MIRROR婉拒做訪問。（林迅景 攝）

Ian都有到場。原本打算相都唔影，但最後都「行返出𨋢」影返張相。（林迅景 攝）