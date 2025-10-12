譚耀文舉辦入行37年來首個演唱會　群星拍片力撐睇完片即眼紅紅

譚耀文即將舉辦入行37年來首個演唱會《譚耀文 In Full CHARACTER》，昨日（11日）舉行記者會公布詳情。主辦單位和贊助商，還有譚耀文在「聲秀」的學員胡港豐、布子殷與蕭凱恩，以及他的數十位歌迷也有親臨現場支持。除了現場出席支持譚耀文的人外，亦有不少朋友在影片送上祝福。

譚耀文

譚耀文「聲秀」三位學員胡港豐、布子殷與蕭凱恩送上蜂蜜禮盒

記者會上主辦為譚耀文送上驚喜，找來多位好友包括陳淑芬、郭富城、鄭秀文、佘詩曼、張智霖、陳偉霆、梁詠琪、陶大宇、伍詠薇、陳煒、湯寶如、林家熙 Locker、姚樂怡、鄭浩南、向海嵐、林熹瞳、何佩瑜、張繼聰和張振朗等人為他拍片打氣，真是星光熠熠。譚耀文在看片段時感動得一度眼紅紅，手執紙巾說：「我其實個人好man ，但睇到咁多好朋友拍片支持送驚喜，真係無乜人會頂得住，哈哈！」

譚耀文在看片段時感動得一度眼紅紅。(影片截圖)

大家先看一下他們分別想跟譚耀文說什麼：

陳淑芬：「Hello Hello ! 恭喜阿譚譚耀文，今年係你入行37年，首次開你嘅個人演唱會，今次我知道你係用咗做演員多年嘅經驗同埋歌手嘅結合，會編排一個好正嘅Show，又跳又唱展示一個完全譚耀文比各位觀眾，咁我哋12月2號麥花臣見啦，好期待。」

陳淑芬。(影片截圖)

郭富城：「喂，老友記阿譚，我知道你今年12月就要開演唱會啦，咁我係呢度祝你一切順利，你而家就要努力Keep Fit，練歌練舞，Good Show，Man。」

郭富城。(影片截圖)

鄭秀文：「阿譚恭喜你，知道你12月2號係麥花臣舉行你入行37年嘅第一個嘅個人演唱會，當我聽到呢個消息之後，我都好鄧你開心。因為我同你係同一屆新秀一齊出道，咁當時一齊攞獎，咁所以當時其實有好長時間時時同你一齊出去工作，接受訪問，一齊做啲雜誌影相呀。咁所以今次知道你舉行入行第一個個人演唱會，好鄧你開心之餘，感覺同自己好貼近，呢件事好似同自己有關係咁，所以係呢度祝福你呢個演唱會一切都完滿。」

鄭秀文。(影片截圖)

張智霖：「大家好，我係Chi Lam，知道我好朋友譚耀文阿譚即將會開演唱會，咁我係呢度祝佢萬事都順利，Enjoy the Show，恭喜。」

張智霖。(影片截圖)

佘詩曼：「恭喜阿譚，12月2號係麥花臣係開Show啦，我同一眾樂迷都等咗好耐，你返到呢個音樂舞台唱歌比我哋聽，到時大家一齊嚟支持啦，Good Show。」

佘詩曼。(影片截圖)

陳偉霆：「Hello 大家好，我係偉霆，聽聞我大佬譚字耀文譚耀文先生，12月2號係麥花臣開Show，咁其實佢除咗演技了得，佢係舞台上面散發嘅魅力其實都好正，希望大家可以入場多多支持佢，Good Show。」

陳偉霆。(影片截圖)

梁詠琪：「恭喜阿譚譚耀文開演唱會啦，好期待聽你唱Live啊，咁我相信呢個演唱會對你嚟講意義一定係非常之重大嘅，所以係呢度祝福你演唱會順利，票房大賣，Good Show。」

梁詠琪。(影片截圖)

陶大宇：「阿譚，你好嗎？我哋好耐冇見啦，咁我知道你呢係12月2號就係麥花臣開你嘅個人音樂會，咁我相信除咗我之外重有你嘅Fans呀你嘅歌迷呀都期待咗呢一日好耐好耐架啦，咁我都祝你順順利利同埋演出成功啦，最緊要喎，係果一日要盡情發揮你嘅音樂同埋唱多啲好歌比我哋聽喎，咁大家要記住呀，一定要入場支持阿譚呀。」

陶大宇。(影片截圖)

伍詠薇：「Hello Hello阿譚恭喜晒你呀，你12月2號個人演唱會恭喜你呀，祝你Good Show，Good Show，Good Show，Good Show，到時我都會買飛親自嚟睇你嘅演唱會架，希望多啲朋友多啲你嘅粉絲喜歡你嘅人都會踴躍嚟睇你嘅演唱會，買飛買飛買飛，Good Show阿譚，到時嚟支持你架，恭喜恭喜，錫晒你。」

伍詠薇。(影片截圖)

陳煒：「Hello譚哥，恭喜恭喜，我知道你呢嚟緊12月2號就會係麥花臣開演唱會呀，嘩，真係期待咗好耐啦，回歸樂壇，37年，大家都等咗你37年啦，我啦同你啲歌迷啦都好期待當晚可以聽到好多好多好多你嘅靚歌，一定要唱多啲好歌比我哋聽呀。」

陳煒。(影片截圖)

湯寶如：「恭喜恭喜阿譚，我知道你呢係12月2號係麥花臣開你嘅演唱會，我相信呢我呢同埋你嘅樂迷都等到頸都長埋，終於你開金口啦，恭喜晒恭喜晒，咁大家一定要支持阿譚啦，我亦都會親自落嚟支持你，恭喜晒恭喜晒Good Show。」

湯寶如。(影片截圖)

林家熙Locker：「你個衰老竇你知唔知得罪咗啲咩人呀，你睇下你整到個頭咁靚影晒Poster咁樣，你係咪學人開演唱會呀，啲人知唔知賣晒飛未架，唉，激死。」

林家熙 Locker。(影片截圖)

姚樂怡：「恭喜晒譚耀文開Show啦，譚哥唔單止演技精湛，唱歌都好掂架，大家記得支持12月2號佢係麥花臣嘅演唱會啦。」

姚樂怡。(影片截圖)

鄭浩南：「Hello Hello阿譚阿譚，恭喜晒恭喜晒，12月2號麥花臣開Show麻我知道呀，我會好似你果啲歌迷Fans一樣係咁期望希望你重返舞台唱啲好歌比我哋聽。」

鄭浩南。(影片截圖)

向海嵐：「12月2號譚燿文會第一次係麥花臣開佢嘅個人演唱會，係呢度祝阿譚你嘅演唱會成功，Good Show，Good Show」

向海嵐。(影片截圖)

林熹瞳：「Hello譚哥，我係Rachel，知道你12月2號係麥花臣有Show，我哋好多樂迷一樣等咗好耐，終於等到你返嚟呢個音樂舞台啦。」

何佩瑜：「Hello譚Sir，知道你開首次個人演唱會，我希望你係演唱會就係發光發亮，Enjoy the Show。」

何佩瑜。(影片截圖)

張繼聰：「譚哥恭喜晒，知道你係12月就會係麥花臣開Show啦，咁呀，鄧你開心，咁我想講呢，譚哥其實我好榮幸可以同你合作過係電影好多次啦，你係我心𥚃面係一個我非常非常尊敬嘅前輩。因為每一次你嘅演出都好出色嘅，我成日都提我自己同你一齊演戲我要唔好淨係掛住睇你表演而要記得講台詞，呢個係你係心入面係一個好出色嘅演員，同時都好照顧我哋後輩，咁我知道其實你歌唱嘅技巧都係好高。所以呢我同所有嘅樂迷一樣終於等到你再上舞台唱歌，咁希望你今次可以Good Show啦。同埋繼續Tour啦，繼續巡迴演出啦，等世界各地歌迷都可以聽到你嘅歌聲，譚哥，Good Show，We Love You。」

張繼聰。(影片截圖)

張振朗：「譚哥，猛料，我知道12月2號麥花臣將會係你嘅大日子，我係度預祝你票房大賣。」