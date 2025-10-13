林子祥演唱會遇生日正日　兒子抱埋孫女上台慶祝女兒特地飛回香港

「歌王」林子祥（阿Lam）與太太葉蒨文（Sally）日前（9日）假紅館舉辦一連五場的《白頭到老 WE ARE ONE 世界巡迴演唱會》香港站，Sally與阿Lam輪流演唱多首經典電影金曲。昨日（12日）來到第四場。同時亦是阿Lam 78歲生日正日，兒子林德信及太太抱着孫女林明現身演唱會為他慶祝生日，而女兒林德懿更專程從美國回港，一家6口在台上合照樂也融融。阿Lam見到孫女更開心到馬上逗她玩，像眼裡只有孫女一樣，充滿溺愛。

今日是阿Lam 78歲生日正日。(影片截圖)

兒子林德信及太太抱着孫女林明現身演唱會為他慶祝生日，而女兒林德懿更專程從美國回港，一家6口在台上合照樂也融融。(影片截圖)

兒子林德信及太太抱着孫女林明現身演唱會為他慶祝生日，而女兒林德懿更專程從美國回港，一家6口在台上合照樂也融融。(影片截圖)

另外，劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福，賀阿Lam生日。

劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福。(影片截圖)

劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福。(影片截圖)

劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福。(影片截圖)

劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福。(影片截圖)

劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福。(影片截圖)

劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福。(影片截圖)

劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福。(影片截圖)

劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福。(影片截圖)

劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福。(影片截圖)

劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福。(影片截圖)

劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福。(影片截圖)

劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福。(影片截圖)

劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福。(影片截圖)

劉德華、郭富城、楊千嬅、李克勤、古巨基、容祖兒、胡夏、炎明熹、許冠傑、洪金寶、張艾嘉、林丹、單依純、導演賈樟柯及曾比特都有拍片送上祝福。(影片截圖)