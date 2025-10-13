甄澤權澳門開啟世界巡演　真情告白「最厲害的魔術是變出女兒」

《甄澤權以魔法之名》10月11日在澳門開啟世界巡演首站！魔術師甄澤權（Louis）時隔八年強勢回歸，開場瞬移現身引爆驚呼，更重現經典街頭魔法，現場用平板電腦煎熟煙肉即席試食。壓軸實現20年夢想魔術，動情告白成為人父後感悟：「最厲害的魔術是變出女兒！」全場見證燈泡奇蹟亮起的溫馨時刻。四場澳門演出後，將征戰拉斯維加斯，成首位兩度登Resorts World Theatre亞洲魔術師。



《甄澤權以魔法之名 My Faith Magic Show》世界巡迴魔術之旅已於10月11日在「澳門銀河™️」- G BOX 盛大啟航（官方提供）

在女助手的神奇魔法下，Louis瞬間現身舞台（官方提供）

《甄澤權以魔法之名 My Faith Magic Show》世界巡迴魔術之旅，已於10月11日在「澳門銀河™️」- G BOX 盛大啟航！這是知名魔術師甄澤權（Louis）繼八年前巡演後，再度回歸舞台，展開全新的大型個人世界巡迴表演，為觀眾帶來一場融合奇幻、互動與生命感悟的魔法盛宴。

這是知名魔術師甄澤權（Louis）繼八年前巡演後，再度回歸舞台，展開全新的大型個人世界巡迴表演（官方提供）

全長70分鐘的演出一氣呵成，奇幻旅程自開場便驚喜連連（官方提供）

全長70分鐘的演出一氣呵成，奇幻旅程自開場便驚喜連連。在女助手的神奇魔法下，Louis瞬間現身舞台，隨即以妙手變出橙與百元紙鈔作為送給觀眾的見面禮，更將兩個魔術巧妙聯乘，讓消失的紙鈔奇蹟般地出現在橙之中，令全場驚嘆不已。Louis更邀請擁有魔術師夢想的小朋友上台，讓他親身體驗施展魔法的魅力，溫馨互動點亮夢想的種子。

暖場後，Louis的魔法規模再度升級，一系列大型魔術讓台下驚呼連連，緊張刺激的氣氛瞬間瀰漫全場。然而，深諳魔術之道的Louis，特別重現其2013年廣受歡迎的「街頭魔法」形式，親自走入觀眾席，近距離讓大家見證他如何用平板電腦「煎熟」煙肉雞蛋及即席試食，更邀請觀眾上台檢驗道具，以絕對的真實互動，化解疑惑，贏得全場信任與喝采。

Louis親自走入觀眾席，近距離讓大家見證他如何用平板電腦「煎熟」煙肉雞蛋及即席試食（官方提供）

壓軸表演，承載著Louis二十年的夢想。他分享道：「大學時期在宿舍觀看外國魔術師的錄影帶，對一個魔術驚嘆不已，當時卻因能力與資源所限無法實現。二十年後的今天，終於將這個年輕時的夢想搬上舞台。」Louis以精湛技藝完成夙願，將這份堅持與熱情化作最動人的表演，獻給所有觀眾。

Louis以精湛技藝完成夙願，將這份堅持與熱情化作最動人的表演，獻給所有觀眾（官方提供）

演出尾聲，Louis將整晚的奇幻氛圍昇華至情感高峰。經歷了心臟手術的挑戰與成為人父的喜悅，他真誠告白：「為何愛與魔術有關？自從兩年前成為爸爸，我深刻體會到，我最厲害的魔術不是變走或變出東西，而是我『變出了』我的女兒！」他感性地說，父母的角色，正是為了燃亮孩子的生命，照亮他們前行的路。語畢，他手中的燈泡應聲而亮，猶如愛的具體象徵，溫暖光芒感動全場，也印證了他「最偉大的魔術是愛」的動人宣言。

演出尾聲，Louis將整晚的奇幻氛圍昇華至情感高峰（官方提供）

《甄澤權以魔法之名》澳門站共設四場演出，在成功完成首週兩場後，10月18及19日將繼續上演其餘兩場。其後，Louis將帶著他卓越的魔術造詣遠征國際，前往美國拉斯維加斯及三藩市，並將成為首位兩度於拉斯維加斯 Resorts World Theatre 舉行個人專場的亞洲魔術師，讓世界見證來自東方的魔法魅力。

甄澤權世界巡迴魔術之旅 演出詳情：

澳門站

日期：2025年10月18-19日（星期六、日）

時間：星期六晚上8點 / 星期日下午3點

地點：「澳門銀河™️」- G BOX



拉斯維加斯站

日期：2025年10月25日（星期六）

時間：晚上8點

地點：Resorts World Theatre



三藩市站

日期：2025年11月15日（星期六）

時間：晚上8點

地點：Graton Casino

