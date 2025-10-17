巨塔之后｜樂珈嘉做三份兼職為搭車返工　甘願做譚仔姐姐：匿埋喊

TVB（無綫）劇集《巨塔之后》熱播當中，這套由鍾澍佳搶任總監製，再加上宣萱、陳展鵬、陳煒、劉佩玥領銜，蔣家旻、陳楨怡、黃庭鋒等人的陣容，實在值得一看。在多位演員之中，出現一位新面孔，飾演「劉佩玥繼女」王海淳的樂珈嘉，份外亮眼。



在《巨塔之后》中，樂珈嘉戲份不少。記者會中，她更獲特別介紹出場。（林迅景 攝）

樂珈嘉係邊個？

日前記者會，樂珈嘉接受《香港01》訪問。原來她已入行有一段時間，於2023年第32期無綫電視藝員訓練班畢業。今年22歲的她入行短短一年就成功上位，曾於《反黑英雄》中飾演鄧智堅女兒張小麗。不過，要數真正入行的時候，其實要追溯到她13歲那一年。「入行嘅原因係因為我入過童星中心，cast中電影，發現自己真係好鍾意演戲，覺得呢一世就只係想做演員！」

在《巨塔之后》中，樂珈嘉戲份不少。（劇照）

呢一世就只係想做演員！

當時，因為年紀尚小，就去了紐西蘭升中學，回港後本打算繼續升讀大學，但經朋友慫恿之下，就去了考藝員訓練班。「我心諗，嗰邊畀晒offer，因為都係喺加拿大讀戲。我覺得唔緊要啦，試一試，因為唔試唔知咩事。cast咗幾round就話要簽。簽長約嘅時候就有啲保留，因為唔知自己有冇機會。」

簽長約即是多久？一般來說都是8年起跳到15年都有。樂珈嘉入讀2023年第32期無綫電視藝員訓練班時，才只得20歲，即將人生最青春燦爛的時光放在了TVB之中。她說：「仲要屋企人本身唔支持我。」

樂珈嘉在《巨塔之后》中飾演劉佩玥繼女「王海淳」。（IG@lokbambi）

讀藝訓班先斬後奏

她續說：「中學時期都係讀電影，所以大學好自然都係讀電影。嗰陣時好辛苦，因為佢唔支持我。我考完藝訓班，簽嗰一刻先話佢知，跟住就返三份part-time，因為冇車錢。佢唔出畀我，我都好難維持生活。後尾好多謝佳導（鍾澍佳），因為佢畀咗個機會我喺《反黑英雄》入面做一個角色。媽咪睇咗我啲戲，跟住佢就開始支持我。好多年之後，突然之間出咗個作品，佢就知我唔係玩玩吓，佢先支持。嗰一刻其實都幾感動。由我13歲到而家。」

做譚仔姐姐：嗰陣時會自己匿埋喊

樂珈嘉表示，雖然媽媽允許她修讀電影，但起初並不支持她做幕前。兼職三份工作，她自言不覺得辛苦，認為是為演出幕前的經驗。「我試過做譚仔姐姐囉。（使唔使講譚仔話？）咁又唔使，聽唔明，哈哈，溝通唔到，但係都幾辛苦，因為要做得快，又要攞好多熱嘢食，好多客又好惡，嗰陣時會自己匿埋喊，呢一份係最辛苦，但係我又覺得係一個好好嘅體驗。因為做演員就係要見多啲嘢。其他兩份都係餐廳，仲有做wedding嘅助手，有時候仲會接freelance model。」

樂珈嘉在《巨塔之后》中飾演劉佩玥繼女「王海淳」。（IG@lokbambi）

樂珈嘉在《巨塔之后》中飾演劉佩玥契女「王海淳」，之後兩人更因為投契而變成「契媽契女」。（IG@lokbambi）

做三份兼職賺錢搭車

雖說兼職三份工作，但實際收入亦僅能支持基本乘車花費，甚至不足應付飲食開支。「（啱啱夠）呢一個月嘅車費。你畀你補更，但唔會畀晒啲更你補，所以要返好多份。（食飯呢？）我係喺嗰邊食佢嘅啲嘢，好彩返咁多份，啲同事都好好。我會匿埋，佢哋會問食唔食嘢？跟住畀嘢食我食。」

有作品出爐 終獲家人肯定

她表示，那時候讀藝訓班時，算是最難捱的時候，但現在已不需要再兼職了。「嗰時朝九晚五又要返訓練班，仲要返將軍澳。我上年比較辛苦，因係係零薪，一蚊都冇，下年可能都係一蚊都冇，因為要還騷，所以⋯⋯我都唔知點㗎。比起返part-time，我會想知，捱完呢一下將來會點，會唔會好少少咁樣。（屋企人支持）佢哋而家好好啦，唔會話我追夢。咁我已經覺得好好。我好感恩，由我13歲到而家，咁長嘅一段旅程，佢哋終於開電視去睇一睇我演出。」

樂珈嘉在《巨塔之后》中飾演劉佩玥繼女。（林迅景 攝）

