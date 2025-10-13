翻版李嘉欣銅鑼灣街拍曬驚艷神顏　上圍若隱若現畫面引人遐想

現年24歲的上屆港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）樣子甜美，向來有「翻版李嘉欣」稱號，顏值備受肯定之外，口才也不俗，曾擔任《萬千星輝賀台慶2024》司儀之一，表現淡定獲得讚賞。其後，倪樂琳又獲安排跟隨李家鼎、黃亞保及林正峰到內地拍攝飲食節目《鮮美湛江美景遊》。而最近，卸任後的她更殺入劇組，參演新劇《飛虎日誌2》，其處女作表現令人期待。

倪樂琳是2024年香港小姐冠軍。（IG@ellyncyy）

倪樂琳早前有份擔任《萬千星輝賀台慶2024》司儀。（IG@ellyncyy）

倪樂琳早前與李家鼎和林正峰在內地拍攝飲食節目。（小紅書圖片）

呢張自拍，不得了！（小紅書截圖）

演藝事業之外，倪樂琳也積極經營個人社交平台，時常分享生活美照，與網民互動，成功收穫不少粉絲追蹤。近日，她又分享一輯在銅鑼灣街頭拍攝的靚相，並寫道：「漫步銅鑼灣。追光的一天，這天的天氣很不聽話！！！」字裏行間附上一個嬲嬲的表情符號，流露俏皮一面。

倪樂琳近日分享一輯銅鑼灣街拍。（IG@ellyncyy）

可愛。（IG@ellyncyy）

雖然倪樂琳心情被天氣稍微影響，但無損這輯靚相的質量。相中的倪樂琳披著一頭濃密長髮，盡顯冠軍級的脫俗美顏。她身穿灰色小背心配搭白色恤衫，下身則以一條超短牛仔褲大曬美腿，整個造型再配上充滿九十年代風格的色調濾鏡下，顯得格外有Feel。

仙氣！（IG@ellyncyy）

若隱若現好性感。（IG@ellyncyy）

倪樂琳在馬路邊擺出多個可愛與性感兼備的姿勢，其中一張她雙手輕搭圍欄，身體微微前傾，上圍若隱若現，畫面引人遐想。看到網民心心眼，紛紛留言大讚：「越看越像李嘉欣」、「新生代最美港姐」、「美得太驚艷了」、「氣質太好了，好喜歡」，人氣可見一斑。

（小紅書）

（小紅書）

（小紅書）

（小紅書）

（小紅書）