失婚女神解封後人氣不減　親民互動遇「襲」反應獲讚非一般人做到

現年36歲的Angelababy（楊穎），初出道時憑藉其混血美貌與日系風格爆紅，與文詠珊（Janice Man）齊齊被封為「𡃁模始祖」。其後，她將事業重心轉往內地，發展一度如日中天，更曾5度登上「福布斯中國名人榜」。可惜，近年Angelababy在事業與愛情上均遭遇波折，2022年她跟內地男星黃曉明離婚，之後又因觀看瘋馬騷（Crazy horse pairs），慘遭內娛全面「軟封殺」。雖然去年初已獲解封，但其幕前曝光率明顯不如以往。儘管如此，Angelababy人氣依然不減，近期更再度活躍起來。日前她出席直播活動時，一到現場便被過半百粉絲重重包圍影相、拍片、簽名，令她寸步難行，場面墟冚。

Angelababy有「人間芭比」美譽。（楊穎工作室）

Angelababy與黃曉明在2022年宣布離婚。（視覺中國）

從粉絲分享的片段所見，即使被粉絲左擁右迫，Angelababy全程表現出極高的親和力，她不僅臉上掛著甜美笑容，更親手接收粉絲遞上的信件，與大家近距離互動。博主事後激動寫道：「在狹縫中很艱難地騰出一隻手給她遞信被她收下了嗚嗚嗚嗚嗚嗚。我才知道原來她接信的時候還看了我一眼啊啊啊啊，不過我當下完全被擠得看不見她的人。誰懂，把信遞出去然後被她拉走的那一刻真的很幸福。這真的是我來到中國留學以後收到的最好的禮物了。姐姐，我要愛你一輩子了。你就是我的“專屬天使”呀嗚嗚嗚。」

Angelababy日前現身活動，被過半百粉絲包圍。（小紅書截圖）

親手接收粉絲遞上的信件。（小紅書截圖）

有粉絲在混亂中渴望索取簽名，不慎將照片戳到Angelababy本人的臉上。（小紅書截圖）

Angelababy不但沒有絲毫不悅或「黑面」，反而繼續笑對粉絲鏡頭。（小紅書截圖）

不過混亂期間卻發生一段小插曲，有粉絲在混亂中渴望索取簽名，不慎將照片戳到Angelababy的臉上。面對此突發狀況，Angelababy不但沒絲毫不悅或「黑面」，反而繼續笑對粉絲鏡頭。網民除了大讚Angelababy靚女，零死角外，也激讚她有修養與高EQ，這種情況下還能鎮定自若，明星真不是一般人能當的。

Angelababy獲讚高顏值又高EQ。（小紅書截圖）

