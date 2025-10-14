千億富豪親揀國產車唔用輪椅拐杖勁健康　曾暴瘦腎衰竭入院惹關注

「大劉」劉鑾雄今年初獲《福布斯》富豪榜估算身家達136億美元（約1060億港元），被指在太太甘比幫助投資藝術品下，成功踩入富豪榜五強。大劉的身體亦是外界關注焦點之一，早於2015年，大劉在福臨門失足跌倒，令外間關注其健康狀況，之後大劉身形暴瘦，曾因腎衰竭、心臟病及糖尿病入院，近年不時須倚靠拐杖和輪椅出入，引人憂心。今年6月大劉現身2025香港國際汽車博覽，坐在輪椅上細看「金葵花」國禮車型。日前又有網民發現大劉睇車，未見他坐輪椅和持拐杖，身體似乎頗為不錯！

大劉近年不時倚靠拐杖和輪椅出入。（VCG）

日前有網民拍到大劉在車行睇國產車。大劉身穿上下圖案一致的套裝，身旁全是工作人員和保鏢，圍滿了人，安靜地聽大劉說話。而大劉雖然戴口罩，卻霸氣十足，片段中隱約可聽到他在談日本車和價錢相關話題，中氣十足，行得走得，身體狀況不俗。有網民驚訝大富豪竟也親自落場睇車，排場架勢！

2016年，大劉在甘比及助手攙扶下出席鄭裕彤設靈儀式。（黃國立攝）

大劉曾經購買過多輛豪車，例如2003年買了平治廠生產的超豪華座駕Maybach，有傳大劉曾購入勞斯萊斯Phantom及多輛法拉利。惟近年大劉出入座駕主要為「名人保母車」豐田Alphard，掛著他與甘比「御用」的「ILOVEYOU」車牌。

大劉睇國產車。（抖音）

不用柺杖輪椅，中氣十足，看來身體相當不錯！。（抖音）

好多人服侍大劉。（抖音）