45歲百億豪門少奶現身平民自拍館　零濾鏡下狀態震驚網民

名模熊黛林（Lynn）自2016年與百億「富二代」、郭可盈弟弟郭可頌結婚後，便過著幸福的豪門少奶奶生活，並育有一對可愛的雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia。日前，熊黛林45歲生日，家人齊聚為她慶生，十分溫馨。此外，近日有網民分享早前在內地野生捕獲熊黛林，後者零修圖下的真實狀態讓網民為之驚艷。

熊黛林與郭可頌結婚後，為對方誕下一對可愛的雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia，一家四口美滿幸福。（IG@lynnx1010）

熊黛林日前45歲生日，家人為她慶生。（小紅書）

獲老公寵愛。（小紅書）

有網民近日分享在內地一間平民自拍館偶遇熊黛林，身材高䠷的她，在人群中鶴立雞群，一眼就被認出。相片中，熊黛林留著一頭飄逸長髮，身穿簡約的淺色T恤，配搭時尚闊腳褲及波鞋，一身悠閒打扮依然難掩其超模氣場，特別是她上車的一瞬間，一雙「逆天長腿」更是展露無遺，完美身型比例令人羨慕。

有網民分享早前在內地一家自拍館偶遇熊黛林。（小紅書）

網民讚熊黛林真人超美超瘦。（小紅書）

上車一刻還展示了大長腿。（小紅書）

網民大讚熊黛林「皮膚好白亮」。（小紅書）

博主以「買個菜，居然偶遇熊黛林。」為題，興奮地分享：「什麼神仙運氣！買個菜偶遇明星，她在自拍館拍照，小小的店裡面全是人，所以我就看了一眼。沒想到是熊黛林！！她本人狀態超好，皮膚好白亮，很高且瘦太美了，近距離看到有被震驚到。」其他網民也紛紛留言：「10年看到過她一次！巨巨巨白，超級美，人群中一眼鎖定」、「模特兒職業特有的氣質」，激讚她氣質外型絕頂，不愧為頂級名模。

網民留言。（小紅書）

熊黛林keep得勁好。（IG圖片）

fit！（IG圖片）

名模熊黛林（Lynn）。（IG@lynnx1010）

婚後榮升百億豪門少奶奶。（IG@lynnx1010）