鍾培生再辦拳賽《無敵盃2025》　港澳對決四海打Black Joe

鍾培生（Derek）正式宣布，年度拳擊盛事《培生擂台：無敵盃2025》 將於2025年12月27日強勢回歸。本屆賽事不僅延續過往熱血賽制，更獲得頂尖贊助商支持，並推出全新第三季節目，誓將本地拳擊運動推向新高度。



本屆賽事最引人注目的焦點，莫過於壓軸「港澳對決」。由年初僅用45秒便技術性擊倒對手、人氣香港「拳王」羅四海，正面迎戰來自澳門、多次公開下戰書的 Black Joe。這場醞釀已久的港澳激戰，勢必點燃全港觀眾的熱情，一同見證誰可稱霸擂台。

鍾培生表示：「過去幾年，我成功為大家打造了一個舞台。踏入 2025 年，我認為是時候將培生擂台與香港拳擊推向另一高峰。因此，今年初我對自己許下承諾，要盡我所能推動香港拳擊發展，讓香港拳擊發光發亮。」

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 為香港拳壇帶來創新比賽，並公開招募全港市民參與海選並上台與其他素人作賽。拳賽創辦人鍾培生希望藉此拳賽能夠為香港人提供合法、合理的情緒宣洩渠道。

《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 乃香港首個結合娛樂與拳擊運動的賽事。除了無限制開放讓所有人報名參與外，同時亦是香港首個與拳手分享線上盈利的賽事，並希望與拳手們一同成長，推廣拳擊運動的魅力。