關智斌婚禮外險遭追星族扯跌　嚇至「花容失色」仍保持笑容EQ極高

音樂才子徐浩與曾樂彤昨晚（13日）舉行婚禮，由於徐浩是MIRROR等多位歌手的御用監製，加上曾樂彤又曾是英皇娛樂歌手，故此昨晚賓客席上星光熠熠，包括蔡卓妍、吳千語、戴祖儀、MIRROR九子與經理人花姐（黃慧君）、張繼聰和謝安琪、關智斌﹑陳柏宇、周柏豪、Gin Lee、沈震軒和女友陳欣妍、關心妍和老公、泳兒、洪嘉豪、陳蕾﹑衛詩雅和老公等等，絕對齊人過頒獎禮，甚至有網民笑言，MIRROR全年最齊人一日竟然是徐浩大婚。

音樂才子徐浩與曾樂彤昨晚（13日）舉行婚禮，賓客席上星光熠熠。（林迅景攝）

吳千語、蔡卓妍（林迅景攝）

MIRROR其中八位成員以及遲來的陳卓賢都有到場，網民笑言，MIRROR全年最齊人一日竟然是徐浩大婚。（林迅景攝）

陳蕾、陳柏宇及周柏豪（林迅景攝）

亦正因場內眾星雲集，故此吸引一班追星族到酒店場外守候，場面墟冚。網上一條短片所見，關智斌路經酒店大門時，被追星族叫停要求合照，一向親民的他都有停低合照，亦好好笑容跟大家打招呼，之後他正準備轉身離去，誰知其中一名追星族突然扯他回來，雖然隔住欄杆，但都險些將他扯跌，令關智斌一下子被嚇倒，說了句：「喂喂喂喂……嘩！」但在慌亂之際他仍保持微笑，再跟在場左右兩方人士揮手道別說「好喇好喇。」才上車走人。

網上一條短片所見，關智斌路經酒店大門時，被追星族叫停要求走近合照。（Threads@kennykwan.yen）

一向親民的他都有停低合照。（Threads@kennykwan.yen）

關智斌好好笑容跟大家打招呼，任影唔嬲。（Threads@kennykwan.yen）

之後他正準備轉身離去。（Threads@kennykwan.yen）

誰知其中一名追星族突然扯他回來！（Threads@kennykwan.yen）

雖然隔住欄杆，但都險些將他扯跌！（Threads@kennykwan.yen）

關智斌一下子被嚇到「花容失色」，說了句：「喂喂喂喂……嘩！」（Threads@kennykwan.yen）

關智斌明顯被嚇親。（Threads@kennykwan.yen）

但在慌亂之際他仍保持微笑，再跟在場左右兩方人士揮手道別說「好喇好喇。」才上車走人。 （Threads@kennykwan.yen）

網民認為追星族的行為極不可取，睇到好嬲，認為即使多喜歡一位藝人都仍保持邊界感，不應隨意觸碰藝人及作出無禮舉動，反問：「使唔使咁Chur？」、「希望真係畀返啲尊重！」、「Kenny EQ 都算係幾好🥹🥹 」

網民大讚關智斌高EQ，又批評追星族的行為極不可取，即使多喜歡一位藝人都仍保持邊界感，不應隨意觸碰藝人及作出無禮舉動。（林迅景攝）

其實關智斌的好友張敬軒早前才受同樣問題困擾，事緣張敬軒開班教音樂，但有部份粉絲學生拍他的腳，又在堂上偷飲張敬軒飲過的杯裝水，使他十分無奈和不解，亦認為不符合衛生。他曾公開表示：「我好想親近大家，但我覺得大家都要錫住我，有返互相尊重嘅前題好啲。」他深明歌迷每次見自己也很不容易，會了解和體諒，並盡量滿足大家，但不諱言希望大家都拿捏好距離。