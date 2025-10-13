關智斌婚禮外險遭追星族扯跌 嚇至「花容失色」仍保持笑容EQ極高
音樂才子徐浩與曾樂彤昨晚（13日）舉行婚禮，由於徐浩是MIRROR等多位歌手的御用監製，加上曾樂彤又曾是英皇娛樂歌手，故此昨晚賓客席上星光熠熠，包括蔡卓妍、吳千語、戴祖儀、MIRROR九子與經理人花姐（黃慧君）、張繼聰和謝安琪、關智斌﹑陳柏宇、周柏豪、Gin Lee、沈震軒和女友陳欣妍、關心妍和老公、泳兒、洪嘉豪、陳蕾﹑衛詩雅和老公等等，絕對齊人過頒獎禮，甚至有網民笑言，MIRROR全年最齊人一日竟然是徐浩大婚。
亦正因場內眾星雲集，故此吸引一班追星族到酒店場外守候，場面墟冚。網上一條短片所見，關智斌路經酒店大門時，被追星族叫停要求合照，一向親民的他都有停低合照，亦好好笑容跟大家打招呼，之後他正準備轉身離去，誰知其中一名追星族突然扯他回來，雖然隔住欄杆，但都險些將他扯跌，令關智斌一下子被嚇倒，說了句：「喂喂喂喂……嘩！」但在慌亂之際他仍保持微笑，再跟在場左右兩方人士揮手道別說「好喇好喇。」才上車走人。
網民認為追星族的行為極不可取，睇到好嬲，認為即使多喜歡一位藝人都仍保持邊界感，不應隨意觸碰藝人及作出無禮舉動，反問：「使唔使咁Chur？」、「希望真係畀返啲尊重！」、「Kenny EQ 都算係幾好🥹🥹 」
其實關智斌的好友張敬軒早前才受同樣問題困擾，事緣張敬軒開班教音樂，但有部份粉絲學生拍他的腳，又在堂上偷飲張敬軒飲過的杯裝水，使他十分無奈和不解，亦認為不符合衛生。他曾公開表示：「我好想親近大家，但我覺得大家都要錫住我，有返互相尊重嘅前題好啲。」他深明歌迷每次見自己也很不容易，會了解和體諒，並盡量滿足大家，但不諱言希望大家都拿捏好距離。