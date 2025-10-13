葉蒨文大爆未安排曾展望見家長有原因：要再穩定啲先

葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）在《女神配對計劃》中配對成功，成為甜蜜又幸福的一對。昨日（12日），曾展望迎來28歲生日，女友葉蒨文為對方送上了一份驚喜大禮。

葉蒨文和曾展望今日現身尖沙咀出席《善心滿載仁愛堂》記者會。（陳順禎攝）

葉蒨文不忘上載影片，影片一開始可見到一個疑似酒店房門，門上被貼了一張紙條：「GM：給你準備的生日禮物放在床上了！」房門被推開後，在大床上面有個禮物盒，盒上寫上：「你最喜歡的！」當曾展望一打開位於枕頭位置的禮物盒，就見到瞓在床的葉蒨文嘟住嘴仔，原來她把自己裝成禮物送給GM，非常有創意。

葉蒨文和曾展望今日（13/10）現身尖沙咀出席《善心滿載仁愛堂》記者會。葉蒨文接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰條片，我哋係特別拍一個搞笑嘅視頻俾大家睇，而我送俾佢嘅真正禮物係第二啲嘢嚟。」

曾展望透露還未見對方家長。（陳順禎攝）

曾展望笑言：「拆禮物就一定有，不過正如佢所講，我哋都想拍條搞笑片分享俾大家睇，不過講真，有冇禮物我都開心嘅，因為有佢同我過，我已經好開心。（見咗家長未？）因為未夾啱時間，同埋佢媽咪成日去旅行，加上都係個半月嘅時間，所以慢慢嚟。」葉蒨文接著說：「我自己嘅習慣係要再穩定啲先見我媽咪嘅，始終都係啱啱開始。」