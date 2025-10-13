前TVB監製李志倫生日自爆患癌2年　慘遭家人質疑「扮重病」呃錢

前TVB監製、現為MV導演及演唱會製作人的李志倫（Jacky）今日（13日）46歲生日，他在社交平台透露自己兩年前罹患癌症，當時向家人借錢醫病，反被質疑「扮重病」騙錢，一直只能獨自對抗癌魔，字句間暗藏對家人的怨言。

李志倫在IG寫道：「2023年10月13號嘅生日，喺我家人完全唔知道我患咗cancer嘅時候係喺化療電療室渡過、記得當時只有一班姑娘同耀榮文化Daniel為我慶祝。2025年嘅今日感謝神比第二次生命我、只係原來我家人覺得我重病係講大話想問佢哋攞錢、所以佢哋一直冇照顧、問候或者幫忙我。今年生日我希望大家無需要祝我生日快樂、而係將大家嘅祝福轉化為 #珍惜當下 #堅持生命⋯⋯感恩有你。」

去年10月，李志倫亦曾在Threads發文，以《生日只是365天的其中一天》為題，抒發抗癌心聲。當時他寫道：「一年前我喺呢度過人生最痛苦嘅生日」，並感恩化療電療中心姑娘為他慶祝，帶來一絲安慰。文中他感慨謂：「人性並不本善」、「畢竟…人就是自私自利、有利益時就對住你笑、重病嘅時候就漠不關心！家人和某些人更只顧金錢、何必呢？」。

在抗癌路上，李志倫坦言一度想過放棄治療，幸得好友的鼓勵撐下去。如今已康復，感恩獲得「第二次生命」，不時分享踏單車和跑步的相片，並已重投工作，去年參與了《博愛SO ME SHOW MUSIC》等大型慈善音樂會的製作，但慘遭拖糧，兩日的演出與全體的台前幕後，以及宣傳及藝人共計200多萬。

經常為吳文忻打氣。（threads@mvjacky）

Jacky與同樣患癌嘅吳文忻常見面。（threads@mvjacky）

李志倫是業內公認的演唱會王牌製作人與導演，曾與林子祥、譚詠麟、郭富城、陳小春、張智霖、周杰倫、蔡依林、林俊杰等著名歌手合作。李志倫早年隨家人移民加拿大，20歲回流返港後加入TVB，曾是錢國偉下屬，後來由製作助理晉升至導演。他亦是前TVB高層余詠珊的愛將，製作不少大型節目，包括劇集《機動部隊》、《女人四十》、《爸爸的告白》、《回歸二十周年大匯演》、《博愛歡樂傳萬家》等等，其中《博愛歡樂傳萬家》更連續三年獲得博愛方面聯署讚賞。2019年，他離開TVB自組公司，專注於MV及演唱會製作，至今拍攝超過1400支MV，製作逾百場演唱會。

