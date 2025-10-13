東張西望｜屋邨女專問上年紀男士「借錢」　$120仲提供特別服務？

「一夜夫妻$120」就聽不少，但真的有人問完人拿$120後會提供性服務？

今日（13日）一集的《東張西望》講到牛頭角下邨一帶驚現一位四周借錢的女子，該女子自稱「阿Mi」居住在牛頭角下邨，經常手持身份證，向陌生男子借$120-$200不等。有男子給了她錢後，更會跟隨她進入她居住的大廈，到底他們有什麼不可告人的神秘交易。

牛頭角下邨一帶驚現一位四周借錢的女子。(節目截圖)

牛頭角下邨一帶驚現一位四周借錢的女子。(節目截圖)

該女子自稱「阿Mi」居住在牛頭角下邨，經常手持身份證，向陌生男子借錢。(節目截圖)

該女子自稱「阿Mi」居住在牛頭角下邨，經常手持身份證，向陌生男子借錢。(節目截圖)

報料人曹先生3年前認識阿Mi，當時他離開大廈遇到阿Mi，阿Mi跟他說：「先生，你可唔可以借$200畀我啊？我個女喺元朗，佢自己一個人冇鎖匙，我而家要趕返去。」曹先生則向她說覺得很危險，提出不如替她報警，但阿Mi馬上變臉說「唔使」轉身就走。原來去年開始已經有人在網上討論阿Mi，指她最初問人借錢，後來直接問人「$200做唔做」，至於做什麼就沒有說明。

報料人曹先生3年前認識阿Mi，當時他離開大廈遇到阿Mi。(節目截圖)

曹先生則向她說覺得很危險，提出不如替她報警。(節目截圖)

原來去年開始已經有人在網上討論阿Mi，指她最初問人借錢，後來直接問人「$200做唔做」。(節目截圖)

原來去年開始已經有人在網上討論阿Mi，指她最初問人借錢，後來直接問人「$200做唔做」。(節目截圖)

節目組於是由年初開始展開調查，之後2月時見到一位伯伯借了$200給阿Mi，於是上前訪問這位伯伯。節目組問伯伯為何會借錢給阿Mi，伯伯怕阿Mi會做傻事而借錢絡她，但實際什麼時候認識就忘記了。伯伯表示：「借咗好多下，今日就攞二百，講明後日畀返我嘅，唔經唔覺我都借咗萬幾銀畀佢。」被問到阿Mi有否提供性服務時，伯伯則指「冇㗎」，但就不清楚其他人有沒有。

節目組於是由年初開始展開調查。(節目截圖)

一位伯伯借了$200給阿Mi，於是上前訪問這位伯伯。(節目截圖)

一位伯伯借了$200給阿Mi，於是上前訪問這位伯伯。(節目截圖)

一位伯伯借了$200給阿Mi，於是上前訪問這位伯伯。(節目截圖)

但是阿Mi專門向一些已上年紀的男士埋手，片中更見到阿Mi跟一位男士聊完天後，男士把錢塞了給阿Mi。之後男士把手伸進了阿Mi的衣服內，但阿Mi立即拍開男士的手。

阿Mi專門向一些已上年紀的男士埋手。(節目截圖)

阿Mi專門向一些已上年紀的男士埋手。(節目截圖)

片中更見到阿Mi跟一位男士聊完天後，男士把錢塞了給阿Mi。之後男士把手伸進了阿Mi的衣服內。(節目截圖)

片中更見到阿Mi跟一位男士聊完天後，男士把錢塞了給阿Mi。之後男士把手伸進了阿Mi的衣服內。(節目截圖)

《東張西望》之後更深入阿Mi家中，進行深入的交流，揭曉她為何要在街上借錢的原因，阿Mi更承認自己有吸毒？

《東張西望》之後更深入阿Mi家中，進行深入的交流。(節目截圖)

《東張西望》之後更深入阿Mi家中，進行深入的交流。(節目截圖)

《東張西望》揭曉她為何要在街上借錢的原因。(節目截圖)