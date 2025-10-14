魏浚笙綜藝表現遊魂被批難頂　心酸自白患ADHD：有時都好𤷪自己

魏浚笙（Jeffrey）是新一代男藝人中的「顏值天花板」，加上綜藝節目上「蠢蠢地」的個性，與型仔外表形成反差。他是《膠戰》的六膠之一，在節目中將「煨番薯」讀成「餵蕃薯」，因而獲得「煨Sir」稱號；其後再自創「目不轉丁」、「看不順眼」成語，令不少觀眾爆笑，《膠戰》系列亦長做長有，即將播出的YouTube頻道「試當真」告別作《墨魚遊戲2》也一樣有份參與。

Jeffrey在《膠戰》中將「煨番薯」讀成「餵蕃薯」，因而獲得「煨Sir」稱號。（ViuTV）

Jeffrey自創「目不轉丁」、「看不順眼」成語，令不少觀眾爆笑。（ViuTV）

不過近日有網民就發文，表示睇Jeffrey玩綜藝其實幾難頂，網民說：「講真 Jeffrey 係（喺）膠戰到已經成日都勁唔專注，又get唔到啲遊戲規則，仲成日有謎之自信中二發言 🙈 如果唔係佢靚仔既話，睇佢個part都幾難頂 （damn 但佢真 cute 🥺）anyway 唔覺得佢係墨魚遊戲會 last 得耐😂 」Jeffrey卻親自回覆這個半讚半踩的留言，更自爆有ADHD（專注力不足及過度活躍症）。

網民說：「Jeffrey 係（喺）膠戰到已經成日都勁唔專注，又get唔到啲遊戲規則，仲成日有謎之自信中二發言……」竟獲本尊親自回覆。

網民坦言：「如果唔係佢靚仔既話，睇佢個part都幾難頂。」

Jeffrey有份參與「試當真」告別作《墨魚遊戲2》，網民認為以他平日的綜藝表現，相信好快會被淘汰。（IG@jeffreyngai）

Jeffrey留言：「完全明！有時我都好炆憎（𤷪𤺧）自己點解理解得咁慢又做唔到當刻就get到玩咩，慢慢我get到每個人都有自己嘅長處短處，因為係ADHD，專注力同理解力都會比人慢啲，所以都學識咗同佢好好共存，好彩身邊有好多隊友carry🫰🏽」

面對網民評論，Jeffrey自爆患有ADHD（專注力不足及過度活躍症），坦言有時都會好𤷪自己專注力和理解力比人慢，但他慢慢學習與這個症狀共存。（IG@jeffreyngai）

根據醫學資料，「專注力不足及過度活躍症（ADHD）是一種頗常見的兒童行為障礙症狀。患者通常會出現活動量過多、衝動和不專心等行為問題，患者多數為男性。雖然活動量過高的病徵會隨年齡增長而逐漸減退，但約65%患者，其專注力不足及做事欠條理的情況，有可能持續出現到成人階段。

有網民指一早都猜得到他是ADHD患者，也有人指這段自白睇到心酸，留言支持他：「講真 就係因為你嘅天然呆先會令膠戰更好睇」、「其實有好多名人都有 ADHD，佢哋有好多特長嘅天賦」、「更加印證靚仔真係打橫行😭」、「就係因為佢咁蠢，所以幾好笑😹」

網民就認為「靚仔vs蠢」的反差才好睇，更指「靚仔真係打橫行」。（IG@jeffreyngai）