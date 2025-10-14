葉蒨文爆驚人語錄：我哋係做緊愛　林子祥再補一槍：係同啲觀眾做

一連五場的《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會– 香港站》演唱會圓滿落幕，78歲的林子祥與62歲的葉蒨文在台上揮灑自如，台下掌聲雷動，彷彿時間從未在這對樂壇巨星身上留下痕跡。演唱會結束後二人接受傳媒訪問，雖然剛完成五場演出面露疲憊，但滿足與興奮感未減。葉蒨文快人快語，一開口就大爆演唱會不是「做緊show」，而是與觀眾「做緊愛」，嚇窒全場。

一連五場的《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會– 香港站》演唱會圓滿落幕 。(陳順禎 攝)

林子祥同葉蒨文今次選擇紅館開騷，是為了能夠與觀眾近距離接觸，林子祥坦言，這個是經過深思熟慮的決定：「我哋本來有得揀去大嗰邊，但我哋最終都係揀咗呢度。我覺得揀得啱，因為呢度真係親切好多。」他們捨棄了亞博及啟德體育園等更大的場館，其實用心良苦，這份親切感，正是他們最珍視的東西。葉蒨文興奮地補充道：「見晒啲觀眾個樣，見到晒所有嘅朋友，識嘅人唔識嘅人都見到佢個樣，好開心，因為個個都好溫暖咁樣！」對他們來說，每一張熟悉或陌生的臉孔，都是構成這場音樂盛宴不可或缺的一部分。他們追求的不是數字上驕人成績，而是心與心之間最真實的交流，葉蒨文笑著表示：「如果再開，我哋都會揀細啲，因為我哋慣咗，比較鍾意咁樣，好親密。」

林子祥同葉蒨文今次選擇紅館開騷，是為了能夠與觀眾近距離接觸。(陳順禎 攝)

演唱會充滿驚喜，除了有莫文蔚、李克勤等好友現身外，還有一對仔女林德信與林德懿的出現，把氣氛推至高峰。原來這一切都是葉蒨文精心的安排，連林子祥都被蒙在鼓裏。葉蒨文笑言他們的演唱會，講求的就是「自然」：「我哋個show係完全講自然，我哋唔係做緊show，我哋係做緊愛！」這句「愛的宣言」十分大膽，嚇到現場的人，但卻精準地概括了整晚嘅核心。是台上台下透過音樂進行一場最純粹、最真摯的情感交流，林子祥笑指：「係同啲觀眾做愛！」

演唱會充滿驚喜，除了有莫文蔚、李克勤等好友現身外，還有一對仔女林德信與林德懿的出現，把氣氛推至高峰。原來這一切都是葉蒨文精心的安排，連林子祥都被蒙在鼓裏。(陳順禎 攝)

演唱會上，葉蒨文多次被現場氣氛同林子祥的歌聲感動到眼濕濕，佢解釋，呢份感動源於見到丈夫最真實嘅一面：「我呢個人呢，佢（林子祥）好有感情，我平時啲感情都係出面嘅，佢啲感情係擺喺裏面嘅。」葉蒨文望住身邊嘅林子祥，溫柔地說：「佢真係…我平時喺屋企冇乜睇到佢表情㗎，但佢一上到台，一見到觀眾，佢啲感情全部滿晒出嚟。係呀，所以我知係好真嘅，因為佢係直情忍唔住。」

演唱會上，葉蒨文多次被現場氣氛同林子祥的歌聲感動到眼濕濕。(陳順禎 攝)

對於葉蒨文的「爆料」，林子祥雖然沒有直接回應，但他承認「音樂係佢最好嘅表達方式」：「講嚟講去都係，嗰個音樂係最緊要。我咁多年同觀眾想講嘅嘢，已經喺晒啲歌入邊，所以好易入戲。」一句話，道盡了他對音樂及歌迷幾十年不變的感情。

對於葉蒨文的「爆料」，林子祥雖然沒有直接回應，但他承認「音樂係佢最好嘅表達方式」。(陳順禎 攝)

林子祥同葉蒨文相愛數十載，被問到對年輕人感情有什麼建議時，他們不約而同地呼籲大家要珍惜眼前人。林子祥認為：「我覺得後生嗰啲呢，真係要同屋企多啲接觸，就唔好剩係望住個電話。」而葉蒨文更以孫女為例：「我而家喺屋企，我哋個孫，一見到電話就想攞，我就no no no no no，唔可以。我同媽咪爹哋講，可唔可以14歲先畀電話佢？」

林子祥同葉蒨文相愛數十載。(陳順禎 攝)

他們認為過度依賴虛擬世界，會削弱人與人之間真實連結：「好多後生仔未試過冇電話嘅世界，但我哋有，我哋好珍惜。」林子祥最後以一句簡單而充滿智慧的說話做總結：「你要真係直接有接觸，先至有感情。」這個忠告正如今次演唱會一樣提醒著大家，在這個急速變遷的世界裡，最值得珍惜的始終是那份觸手可及的溫暖及真情。