陳展鵬夫妻上擂台互抽賀銅婚　與單文柔由不被看好到走過七年之癢

現年48歲的視帝陳展鵬與落選港姐單文柔（Phoebe）於2018年結婚，翌年火速誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta），組成幸福三口之家。成家立室後的陳展鵬一改「Cool Man」形象。變得健談又風趣，尤其提起妻女時總是嘴角含春，愛妻、顧家形象成為圈中的好男人模範。昨日（13日）是夫妻結婚七週年的紀念日，陳展鵬在社交平台深情發文，閃爆全網！

陳展鵬與太太結婚至今恩愛如初，即使多了女兒的到來，一樣不會冷落太太，爭取夫妻之間的相處，保鮮感情。昨日是兩人銅婚的日子，陳展鵬當然有所表示，他在社交平台分享婚姻領悟：「無論幾忙，都要記低每年今日嘅日子作為紀念！無論發生咩事，正所謂夫妻床頭打交床尾和，時間過得話快唔快話慢唔慢，呢段日子得來不易要好好珍惜，係七年之癢定七年之養，取決於心境，祝所有七年之癢嘅夫妻朋友快快樂樂，白頭到老！」

此外，陳展鵬也分享了一輯玩味十足的夫妻紀念照。相中，陳展鵬身穿筆挺西裝打上煲呔，單文柔則穿上黑色低胸透視長裙，性感示人。兩人戴上拳擊手套一起打沙包，之後又在擂台上作狀「互抽」，且非常入戲，陳展鵬在太太面前不介意做「下靶位」甘心被打，其中幾張照片，他裝作被太太擊中面部，擺出多個趣怪表情，兩公婆完美演繹何謂「打者愛也」。陳凱琳、陳煒、姚子羚及張寶兒等不少圈中好友和網民紛紛祝賀，祝兩人越來越甜蜜。

由於單文柔比陳展鵬細13歲，故這段關係起初不被人看好，但兩人懶理閒言，向來感情事低調的陳展鵬當年還激罕公開女方身分，可見單文柔在他心目中地位超越。如今，兩人結婚七年依然恩愛如昔，形影不離，兩公婆經常夫妻檔拍片分享日常相處趣事外，陳展鵬到外地工作，單文柔又會做「跟得夫人」常伴左右，幸福指數爆燈。