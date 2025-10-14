59歲夏文汐化身啦啦隊為足球隊打氣　密實球衣狂跳難掩豐滿身材

現年59歲的夏文汐80年代憑電影《烈火青春》、《唐朝豪放女》等一炮而紅，成為一代性感女神。近期她跟隨由陳百祥（叻哥）領軍的香港明星精裝足球隊出席活動，更化身球隊啦啦隊為球員跳舞打氣助慶。日前她在抖音分享最新片段，在球場著音樂狂跳，儘管穿上密實球衣，依然難掩其玲瓏浮凸的好身材！

夏文汐身材fit爆，曾是一代性感女神。（視頻截圖）

夏文汐喜歡在抖音拍片。（抖音）

片中夏文汐穿上橙色貼身球衣，並隨著音樂跳舞，雖然球衣包到冚，但好身材依然表露無遺。有不少網民看到片段後，都忍不住留言表示：「對不起，我喜歡了文汐」、「夏文汐身材變好了」、「有波睇有歌聽」、「原來你這麽活潑可愛，小時候看你的電影，以為你很高冷呢」、「文汐最美！」、「在現場，身材超級好」、「文汐姐，童心未泯…..」、「好青春」、「好有活力！」、「狀態真不錯」。

近期夏文汐跟隨由陳百祥（叻哥）領軍的香港明星精裝足球隊出席活動。（抖音）

High爆跳舞！（抖音）

密實球衣難掩好身材！（抖音）

狂跳！（抖音）

非常落力！（抖音）

夏文汐當年在事業如日中天之時，與富商黃冠博拍拖兩個月即閃婚，後移居美國，生活低調做幸福少奶奶。前年夏文汐突然宣布回國發展，活躍於娛圈中人聚會，又屢傳離婚消息，令外界猜測不斷。雖然她本人從未正面證實婚變，但早在2019年，她便在社交平台上發文希望「真命天子」出現，被外界解讀為暗示已恢復單身。