凍齡男神任陳慧琳個唱嘉賓勾起集體回憶　驚爆當年半裸為對方寫歌

現年53歲的樂壇天后陳慧琳（Kelly），是圈中公認的凍齡美女，日前她於內地舉行《Season2萬人結界演唱會》東莞站，並邀請曾為她寫歌曲《皮外傷》、且跟她同樣以凍齡著稱的孫耀威擔任嘉賓，兩人首次同台合唱演繹經典，勾起歌迷滿滿的回憶。

孫耀威擔任陳慧琳《Season2萬人結界演唱會》東莞站嘉賓，兩人首次同台合唱《皮外傷》。（IG@kellychenwailam）

兩個都好像吃了防腐劑一樣。（IG@kellychenwailam）

現場觀眾反應熱烈。（IG@kellychenwailam）

獲邀成為陳慧琳內地巡迴演會其中一站嘉賓，孫耀威既開心又興奮，他以「給「女神」演唱會當嘉賓的一日體驗」為題，把由早上化妝set頭，到正式上台的整個過程剪輯成影片分享到社交平台。當中孫耀威大爆創作《皮外傷》的趣聞，他對著陳慧琳笑言：「因為我知道（《皮外傷》）呢首歌係寫畀妳，所以創作嘅時候，其實我係處於一個半全裸嘅狀態。」

孫耀威由早上化妝set頭，到正式上台的整個過程剪輯成影片分享到社交平台。（小紅書）

孫耀威由早上化妝set頭，到正式上台的整個過程剪輯成影片分享到社交平台。（小紅書）（小紅書）

孫耀威由早上化妝set頭，到正式上台的整個過程剪輯成影片分享到社交平台。（小紅書）（小紅書）

這番話讓Kelly露出一臉驚訝又略帶尷尬的表情，笑說：「好有畫面喔！」孫耀威隨即解釋，稱當時他正與家人在峇里島旅行為媽咪慶祝60歲大壽，於泳池曬太陽時，不小心一曬，就曬到皮外傷，於是就有了這首歌。

難得一聚。（小紅書）

孫耀威自爆創作《皮外傷》這首歌給Kelly時，他是處於一個半全裸的狀態。（小紅書）

Kelly笑言好有畫面。（小紅書）

陳慧琳續問對方歌曲《愛的故事》都有上、下集，《皮外傷》是否應該都有下集，孫耀威笑言：「係咪即係《皮的外傷-上集》同《皮的外傷-下集》？好，我就爭妳一首歌。」而落台前，孫耀威更把握機會與陳慧琳在台上自拍留念，並提議：「不如開個美顏先。」陳慧琳聽後笑問：「要美顏架？」孫耀威秒回：「梗係要美顏啦！我哋呢啲係偶像派嚟。」兩人搞笑互動，令觀眾哭笑不得。而網民也激讚兩人像吃了防腐劑一樣，看上去都是「滿50減20的樣子」，凍齡功力驚人。

孫耀威解釋其實是因為當時他在峇里島的泳池裡曬著太陽。（小紅書）

陳慧琳叫對方寫《皮外傷》下集。（小紅書）