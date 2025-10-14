張與辰大方承認整容　面上三處微調令五官更立體：每個人希望變靚

現年39歲的張與辰（Vic）參加《中年好聲音3》奪得亞軍後，人紅是非多，被揭住兇案大，又被踢爆有一位相交15年的同性密友陳偉豪，令性取向成疑。最近張與辰被翻舊帳，公開他2014年的一篇訪問，詳盡記錄他的整容過程及容貌變化經過，張與辰直認因個人顏值，令工作上較輸蝕，所以透過當時的經理人公司為他找來美容代言人工作，整容的地方包括割雙眼皮、抽走眼袋及將鼻子變得直。

張與辰曾以舊名張祖誠身份參加香港亞視節目《亞洲星光大道》踢館賽。(影片截圖)

當時眼細明顯係單眼皮。(影片截圖)

張與辰日前在活動上接受傳媒訪問時大方承認整容，指是十幾年前的事，沒有因舊新聞被翻而感不快，表現大方：「冇乜好唔開心，因為是事實」，他指是少少微整令輪廓及五官更立體，揚言：「我相信每個人都希望自己變靚」，還笑指自己已成為該醫美公司的生招牌。不過現階段未有再考慮改良容貌，表示只做了一次，很滿意現在的外貌，毋須再改良。而同場的周吉佩聞張與辰認整容，即自爆曾經想割深雙眼皮，但怕痛終打消整容念頭，現在人到中年，反而考慮植髮。

張與辰承認有微調整容。（陳順禎 攝）

五官真係立體咗好多。（陳順禎 攝）

同場周吉佩就想植髮。（陳順禎 攝）

張與辰是來自馬來西亞的實力唱將，在香港爆紅前，已經歷近20年的演藝浮沉。張與辰的原名為張祖誠，更早前還有一個名字叫「張慧茂」，但對這名字特別介懷，曾公開表示希望外界給予尊重，直言：「真係好多謝咁關注我的近況同埋過去的經歷。但是否可以俾返D尊重叫返我張與辰。你鍾意點鬧點講點吹我真係冇所謂，但我真係唔鍾意亂叫我其他名。」

父親爛賭童年生活坎坷

張與辰的童年生活坎坷，在單親家庭長大，因父親爛賭，由母親獨力湊大。他自小隨母親四處演出，很早就與音樂結緣。張與辰於2004年參加第一屆《大馬偶像》奪得季軍，正式出道。2007年發行首張EP專輯《回來》，並入圍多個大馬音樂獎項。他曾任唱片製作人、作曲及填詞人，活躍於馬來西亞、台灣等地，曾與李玟、姜濤等歌手合作過，在幕後累積一定知名度。2009年，他曾以舊名張祖誠身份參加香港亞視節目《亞洲星光大道》踢館賽，當時已被評審周國豐大讚，但星途一直載浮載沉。直到2024年參加《中3》，憑藉穩定的唱功、多樣的曲風及「神級才子」的形象，重新被香港觀眾認識並大受歡迎，人氣急升，終成功轉戰幕前。

張與辰曾是醫美中心嘅生招牌。（醫美中心截圖）

張與辰貪偷，亦有在社交平台分享做美容儀照片。（ig@victeo）

張與辰曾以張祖誠名字出道做歌手。（網上圖片）

《中年3》令張與辰人氣急升。（電視截圖）

張與辰自信十足。（ig@victeo）

張與辰人氣勁是非亦多。（ig@victeo）

同媽媽感情好。（ig@victeo）