港男冠軍加入「中佬男團」賺奶粉錢　患筋腱炎帶傷跳舞日瞓4個鐘

41歲前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），近年事業發展不俗，參演《白色強人2》、《一舞傾城》、《新聞女王》、《逆天奇案2》及《刑偵12》等多部熱門劇集。家庭方面，高鈞賢年初與太太Christine（黃梓漫）誕下愛女高子琳（Liona），為了養妻活兒，高鈞賢加入抖音男團，帶傷上陣勁歌熱舞。黃梓漫既心痛又敬佩老公：「奶爸帶傷上陣TVB人夫男團豁出去了」。

高鈞賢變廿四孝老公兼爸爸。（IG：@mattkobe）

高鈞賢。（抖音）

高鈞賢近日與梁烈唯、沈震軒、黃嘉樂、黃長興，組成「今晚好犀利」男團，因總年齡超過200歲引起網民熱議。高鈞賢為了養家豁出去，即使腳部受傷亦照開直播跳舞娛樂觀眾。黃梓漫分享高鈞賢看跌打的片段，高鈞賢左腳放在椅子上接受診治。黃梓漫透露，高鈞賢每天都彩排至凌晨一點，每次完成綜藝直播後須趕於診所關門前看鐵打，為的是賺多點奶粉錢，令太太安心在家湊女。黃梓漫說：「奶爸帶傷上陣出去參加綜藝賺奶粉錢，我就在家帶娃，趕住診所關門前一刻陪他回香港去看鐵打打救受傷的腿 每天彩排完淩晨一點多都堅持回家看Liona小可愛，Liona也在屏幕前見到爸比好激動」。

高鈞賢親自湊B，大騷深長事業線。（小紅書）

高鈞賢指太太當時半麻醉，自己則陪伴在旁剪臍帶，BB一出生哭時，他們二人都非常感動。(ig@mattkobe)

高鈞賢已結婚。（小紅書@高鈞賢）

高鈞賢早前被爆腳部患上筋腱炎，嚴重者可能需要做手術。高鈞賢傷患未痊癒，卻已經要每日直踩十幾二十個鐘工作，每天只睡4、5個鐘。高鈞賢捱到殘，全因要給太太女兒更好的生活。女兒出世後，高鈞賢在深圳新居為太太和BB購置不少坐月用品，由大廳到房間、月嫂房間、洗手間及廚房都為太太及BB準備了很多東西，他曾坦言：「希望可以將月子中心嘅照顧放喺屋企。」十足十廿四孝好老公好爸爸。

高鈞賢腳受傷看鐵打。（小紅書）

高鈞賢為養家帶傷上陣。（小紅書）

太太黃梓漫心痛老公。（小紅書）