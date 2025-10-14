楊思琦爆當年產後返港　遭TVB下令禁抱B受訪：個女十幾個鐘冇嘢食

楊思琦近日上ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》，大談往事驚險經歷，更坦言效力TVB期間多次收到封口令，很多事情都有口難言。如今事過境遷，她就一次過大爆料，上星期播出的一集，楊思琦大爆當年台慶綵排時發生意外，排練高難度動作時不慎直插倒地，頭部猛力撞向硬地，腦部出現水腫，需要送入深切治療部（ICU）留院觀察，有後遺症被醫生判定永久損傷。不過TVB不准她對外透露自己住ICU，事發數日後更要如常出席台慶。

除此之外，她亦遭遇過駱駝重擊，尾龍骨裂等意外，當然還有廣為人知的「人生馬戲團」事件，楊思琦在最新一集《晚吹－怨女俱樂部》中都有重提「人生馬戲團」經歷，形容是人生最接近死亡的時刻。然而，這些經歷當時都被下令嚴禁對外提起，對於「封口令」、身體多次受傷留舊患等等，楊思琦都能一一捱過，但唯獨有另一次事件，公司的處理手法很傷她的心，也非常無奈。

楊思琦與李泳豪拍拖9年，在2012年突然未婚懷孕，有指囡囡Krystal的生父是前港隊跳水運動員吳帥，當時思琦在美國養胎和生B，女兒出世不久她已火速回港。當日傳媒在機場追訪楊思琦，只見她在無綫高層樂易玲和曾醒明陪同下現身，未見女兒Krystal。楊思琦透露這是公司臨時安排，原本她是想抱住囡囡一齊見記者，因為她覺得沒什麼好隱瞞：「我上飛機之前收到消息，就話你落機嘅時候，會安排你一個人做訪問，我問『吓？點解呀？』因為我諗住抱埋小朋友一齊出嚟咁樣，有咩問題呀？」

她坦言不認為這是好的處理方法，但根本不由得她拒絕：「好無奈，但老闆叫你做啲乜嘢，你打工嘅，你say no咩？咁都係要接受囉。」楊思琦覺得生BB是一件開心事，無需要偷偷摸摸，而過程中最令她不能接受的，是初生的女兒被帶走，而自己見完記者還有一堆事處理不能回家，過程中讓B女餓足十幾小時冇奶食，她激動說：「出嚟成件事好似唔見得光咁，明明係光明正大但係要靜靜雞，偷偷摸摸，又要唔知點，仲要搞到我個囡囡係成十幾個鐘冇嘢食！啲奶粉喺我度，我又未返得去，又唔知點樣，總之搞到佢冇嘢食，餓親我個女！」主持人余迪偉及Adams問到，公司可有解釋為何不准她抱B見記者，思琦說：「有得問點解咩？有得問點解咩？冇得俾你選擇喎。（主持：對你形象都唔好。）我自己一個人落機，我唔抱住小朋友，你點諗我吖？唔係我想隱瞞，你哋記住，我從來都冇話想隱瞞！只不過我無奈地要配合！」不過她就拒絕透露到底是誰人下封口令，只言整件事令她十分無奈。

翻查當日訪問片段，楊思琦受訪時嘗試解釋BB未有現身的原因：「BB已經安排咗秘道，因為佢太細，驚閃光燈…」記者問BB身在何方，她只答：「佢返咗嚟㗎喇。」但對於記者兩度追問BB是比思琦早回港，抑或與她同行，她就顯得有難言之隱，未有作答，相隔13年，終於真相大白！

思琦又言，回港後狗仔隊常常追訪她，想影到她的女兒，又有人跟她說：「你出嚟啦，出嚟影你買奶粉啦！」她對此感到可笑：「我話唔好意思，我喺美國已經買咗足夠要用嘅奶粉，唔使買奶粉喇，你真係諗錯算盤，冇俾人影到我買奶粉，因為已經準備咗。有人想做我，好多人要搞我，冇辦法。」至於其感情事，一樣成為當年追訪焦點，思琦被指拜金而拋棄李泳豪，她說：「寫到你有幾差，背棄任何人，寫到你形象係點，『S加兩棟』（錢），『S加兩棟』咁我唔揀所有對象啦，我揀個孭住個礦嗰啲啦，真係好Funny，無需要咁樣講我，每個人面對你嘅戀愛或者你嘅婚姻，未必一定走到去最尾，結婚都有離婚啦，你初戀同邊個？你有冇而家一齊呀？幾時結婚啊你？個個都唔係第一個就成功，唔好再講我啦！」