王嘉爾官宣身高174cm？　遭前TVB小生內地妻出賣企摺櫈合照勁尷尬

現年31歲的韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），在10日一連三晚於澳門銀河綜藝館舉行的《MAGIC MAN 2》世界巡迴演唱會已圓滿結束，吸引不少圈中人朝聖，除被叫「公主」的陳凱琳外，陳浩民的內地太太蔣麗莎（Lisa）亦有捧場。蔣麗莎在抖音公開後台合照花絮，踢爆Jackson要用摺櫈企高來合照，場面爆笑又尷尬。

王嘉爾MAGICMAN2世界巡迴演唱會日前在澳門舉行。

王嘉爾演唱會一票難求。（ig@jacksonwang852g7）

王嘉爾是韓國男團GOT7香港成員。（ig@jacksonwang852g7）

好大隻！（微博@王嘉爾）

身型管理極佳。（ig@jacksonwang852g7）

Jackson的官方身高是174cm，而湖南模特兒出身的蔣麗莎官方身高則是177cm，想不到「3cm」的距離實際相距那麼遠。從影片可見，Jackson站在摺櫈上微微彎身，蔣麗莎自己行埋去一齊擺甫士合照。拍攝後，Jackson即示意照片要刪走膝蓋以下位置，蔣麗莎掩嘴狂笑，場面頗為尷尬。

蔣麗莎分享與王嘉爾後台合照。（抖音@蔣麗莎）

原來出古惑！（抖音@蔣麗莎）

Jackson全程企上摺企合照。（抖音@蔣麗莎）

示意只能Po膝頭對上位置。（抖音@蔣麗莎）

難得Jackson不介意全程笑笑口，不用望地下，後腳一伸已安全落地，舞藝精湛的他身手果然敏捷。Jackson好有「手尾」用手抹乾淨櫈面，並將櫈摺好放回牆邊。期間他與蔣麗莎保持一定距離，但身高萌依然成為焦點！蔣麗莎穿了矮踭長筒靴，但目測二人身高差近一個頭，形成好大對比，網民更打趣說：「要不拿個樓梯呢？」不少人讚Jackson：「好可愛！」

蔣麗莎則寫道：「高情商，高顏值、體貼，可愛，古靈精怪的王嘉爾，下來的那1秒還用手默默地擦了一下椅子，我這個細節控，原地給他+10000分）」。

Jackson身手好敏捷，後腿一伸就安全落地。（抖音@蔣麗莎）

其實Jackson的身高經常成為話題，去年1月名模琦琦在Jackson演唱會堔圳站看騷後，亦有分享分照，當時二人是「平頭」一樣高，而琦琦的身高更逾180cm，難怪令網民嘖嘖稱奇。而今次澳門站演唱會，Jackson邀請Tyson Yoshi做嘉賓，穿上厚底鞋的Tyson與Jackson高度相若，二人齊齊除衫騷肌，果然是好兄弟。

琦琦同王嘉爾平頭合照？（琦琦ig）

王嘉爾除Tyson件衫。(抖音)

Tyson着厚底鞋同王嘉爾差不多高。(抖音)

蔣麗莎都高過陳浩民近半個頭。（資料圖片）

蔣麗莎都高過陳浩民近半個頭。（微博@陳浩民Benny）