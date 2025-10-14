向太罕談細仔向佑後悔慈母多敗兒　曾涉襲擊判監半年：他是我的痛

向華強與太太陳嵐（向太）育有兩子向佐及向佑，當中向佐入行多年，近年更轉戰直播帶貨，憑破格女裝造型成功出位，但向華強夫婦就甚少提及細仔向佑，日前向太激罕拍片談及向佑，無奈感嘆：「我評論下面多少人問我，為什麼不提向佑，他是我的痛，慈母多敗兒，這句話我到50多歲才明白，我真的很後悔，所以今天就敞開來講吧。」

向太在片中表示，向佑自小就覺得媽媽偏心哥哥向佐，但向太就直言對兩個仔一視同仁，找全港最好的教練教他們游泳、打網球等等，結果哥哥獲得游泳冠軍、網球冠軍，但向佑就混水摸魚：「他（向佑）就是要引起你注意，不知道為什麼，他那個心態我不懂，你看他犯了兩件事，都是因為他控制不了他脾氣，他打人呐，打計程車司機，然後打完人家還跟人家『你知不知道我爸爸是誰』」。

向太憶述約2000年左右送兩個仔去英國留學，向佑每月電話費高達兩萬元，而且沒一個電話是打給父母的，而向佐每月電話費僅兩千元，都是打給媽媽的：「小的那個都不知道跟誰，他生日你打給他說生日快樂，他都不聽你的，不要說你生日，你別指望他打給你，可是每個月還要付兩萬多塊他的電話費，他爸都不知道。他根本不理你，他只是要錢。」向太苦笑表示，向佑每次開口要錢時都很會哄人，有求必應，但最後都未有改過，身為媽媽的向太總是原諒兒子：「其實原諒等於放縱，每一次再跟你講講好話，你就算了算了，又給他錢，就養到他是個大懶蟲，反正沒錢回家拿就好了。」

向佑曾在2015年因襲擊的士司機，並揚言「我係向華強個仔」，被控襲擊致造成身體傷害、刑事恐嚇及普通襲擊3項罪，最後被判刑6個月，在獄中認識了一些有背景的有錢人，出獄後突然說要去上海跟某集團老闆談地產生意，令向太十分驚訝：「我說你媽都還沒有資格跟人家去談，你跟人家談什麼？我說你懂什麼？」向太大讚向佑有畫畫天賦，其作品曾被學校收藏，向太希望兒子可以在藝術領域發展，成為藝術家，有了名氣後自然人人都想結識，但向佑不願意，堅持要創業，向太多次出資支持他開寵物店、餐廳，但最後都血本無歸，以失敗告終。

向太無奈嘆氣表示：「你想要隨着他，幫他再鋪路都沒有用，不成材就是不成材。他老是想憑他自己的本事，可以一朝發達，他認為他很聰明。」向太感嘆在教育方面事與願違，更後悔太過放任向佑：「應該打他就不給他錢，看你乖不乖，就一毛錢都不要給。現在來不及了，而且他說我們敢不給他，他去借，敢威脅我們了」。最後向太她語重心長地說：「我們做父母呢，就算你用了心了盡了力了，幫他想了很多辦法，希望他成材，給了很多錢，沒用的，不成材就是不成材。」

向太建議即使家庭富裕，都不能給小孩太多錢，如果小孩大學畢業後希望創業，父母只能給一筆創業基金，而對於普通家庭，小孩大學畢業後就應該自力更生：「千萬不要像我一樣，我們就是給太多錢了，就寵壞了，他認為太容易了，回來講講好話就給，唉！到頭來這樣，我為什麼50多歲才明白，太晚了，所以奉勸大家，千萬不要走我的老路。」

