馬志威認愛後首度放閃　偕COLLAR經理人戴穎合體去劉俊謙婚禮

演員劉俊謙與蔡思韵因電影《幻愛》結緣，一直不介意公開戀情，今日(14/10)二人更經宣傳公司突然宣布「Thank you God for loving us! ❤️我們結婚了！」，並已在日本完成婚禮，席間只邀請至親好友見證，從今起開展屬於他們二人的人生新篇章。

劉俊謙與蔡思韵今日(14/10)經宣傳公司突然宣布︰「Thank you God for loving us! ❤️我們結婚了！」（大會提供）

婚禮在日本舉行，只邀至親及好友出席。（大會提供）

隨著一對新人公布喜訊，事前守口如瓶的親友們也逐漸在社交平台發放更多婚禮照片，當日除了劉俊謙及蔡思韵外，還有另一對幸福戀人，就是馬志威和COLLAR經理人戴穎（Wing），今次是二人首度公開曬合照！相中馬志威與Wing都以黑色造型示人，男方穿黑恤衫西褲，女方穿黑色透視連身裙，襯到絕。馬志威祝福：「祝劉生劉太，百年好合，永結同心，永遠幸福快樂❤️❤️❤️」

馬志威與戴穎今年3月被爆戀情，今次是二人首度公開曬合照。（Threads@waimawai）

馬志威與新郎哥劉俊謙。（Threads@waimawai）

今年三月，馬志威與Wing被拍得撐枱腳食米線，情到濃時女方更挽住男方手臂而行，之後一齊攞車，更一車兩用。戀情曝光後，馬志威甜絲絲認愛，表示：「其實同佢都識咗好耐，因為大家都係喺舊公司時認識。知道新聞出咗，其實對我哋就冇造成任何壓力。始終都係人，都係正常嘢嚟，但我哋就想低調啲，同埋俾啲空間我哋，始終佢就唔係幕前。」今次馬志威大方曬合照，未知下一對結婚的會否輪到他與Wing呢？

馬志威大方認愛。（梁碧玲攝）

戴穎當年加入MakerVille時，有「新花姐」之稱。（資料圖片）