羅毓儀熱戀愛得高調　林俊其媽媽見未來新抱一個舉動證至得寵

羅毓儀和林俊其（Chris）同齡29歲，在《女神配對計劃》成功配對後經常高調放閃，早前已見過對方家長，似乎好事近。羅毓儀趁中秋佳節到林俊屋企食飯，之後開直播，羅毓儀大讚林媽媽廚藝了得：「Chris煮嘢食咁有天份，整咖啡又有返咁上下，主要係遺傳自Auntie煮嘢好好食，簡直就係《暴君的廚師》嘅『待領熟手』級數廚藝，之前Chris整過嘢俾我食，本身都幾好，食過Auntie煮嘅，覺得你可以再進步啲。」

羅毓儀熱戀愛得高調。（IG@yukyukyukee）

羅毓儀與林俊其成功配對。（IG@yukyukyukee）

羅毓儀讚林媽媽超Nice，林俊其則爆媽媽平時無咁主動，但對女友特別好，他說：「佢好少咁E（外向型人格），第一次見佢咁主動夾勁多餸俾你，本來個碗冇乜嘢，一望過去，繼續夾，我話得嘞，夾俾我啦」。當羅毓儀問及林俊其媽媽對自己的第一印象時，林俊其透露媽媽反而給了他不少意見，續說：「媽咪叫我聽多啲人講嘢，唔好成日諗自己，多啲分享吓自己，因為我成日會收埋自己，無論對屋企、朋友、女朋友都係，跟住佢話多啲同Yuki傾吓偈，個人都開心啲。」羅毓儀聽後即大讚「Auntie神助攻！」

羅毓儀趁中秋節去林俊其屋企食飯見家長。（YouTube@林俊其）

見完家長都要分享一下。（YouTube@林俊其）

羅毓儀大讚林媽媽煮嘢勁好食。（YouTube@林俊其）

林媽媽仲不停夾餸俾未來新抱仔。（YouTube@林俊其）

其實林俊其早一日已到羅毓儀屋企見過家長，羅毓儀表示父母沒有對林俊其有特別評價，只要她開心便可以。羅毓儀笑指男友與爸爸好合拍，同樣喜歡下廚及拍照。林俊其接著分享與羅爸爸的相處情況，「係，因好鍾意講歷史，跟住呢，你知男人好鍾意講舊時，佢講完舊時之後，我都講舊時，勁好笑，兩個長氣男人不斷講講講。」羅媽媽也非常喜歡林俊其，就連女兒責怪男友遲到，羅媽媽亦幫口護航。

羅毓儀事後在IG貼出與林俊其的合照，並分享見家長心得，「1. 要得家長歡心首先要懂得燒肉🤤 2. 保持貓貓嘴嘅笑容 0w0 3. 準時😈」。當有網民問及林俊其見家長當日出了甚麼四字金句時，羅毓儀則回覆說：「有！虛張聲勢講咗做張聲作勢∠( ᐛ 」∠)＿」，可能真的太緊張。

羅毓儀嘅爸爸同林俊其又好好傾。（IG@yukyukyukee）

見父母心得。（IG@yukyukyukee）

