東張西望｜屋邨女借錢定賣身？　直接承認：我淨係吸食毒品

昨日（13日）一集的《東張西望》講到牛頭角下邨一帶驚現一位四周圍借錢的女子，該女子自稱「阿Mi」，經常手持身份證，向陌生男子借$120-$200不等。有街坊指有男子會尾隨阿Mi上樓做不道德交易，今日（14日）一集節目組深入阿Mi家，進行深入的交流，揭曉她在街上借錢的原因，阿Mi更在節目組面前承認自己有吸食毒品習慣。

節目組深入阿Mi家，進行深入的交流。(節目截圖)

阿Mi更在節目組面前承認自己有吸毒習慣。(節目截圖)

有與阿Mi住同層的街坊曾被她用刀柄襲擊：「我喺度一見到個食白粉嘅，我就走返轉頭。」名副其實見到阿Mi就怕：「梗係恐懼啦，點會唔恐懼啊。」看來阿Mi所做的事讓街坊都很怕她。

阿Mi住同層的街坊曾被她用刀柄襲擊。(節目截圖)

街坊名副其實見到阿Mi就怕。(節目截圖)

節目組派出兩名男士進了阿Mi的家，跟她聊天，看看有什麼可以幫助她，以下是他們的對話：

節目組：你個電話停咗幾耐啊？

阿Mi：兩三個禮拜。

節目組：個電話停咗，咁部機呢？畀人偷咗？

阿Mi：唔算偷嘅！唔見咗囉！

節目組：你賣咗咋？

阿Mi：唔係啊，唔值錢！好多嘢都唔見咗！啲毒品又唔見咗，如果唔係唔使你請啦！

節目組：毒品真係請唔到你啦！

阿Mi：做咩啊想3人運動？我OK啊！畀多啲錢我得㗎啦。

節目組：搵你傾吓計啫，路經。請你落去食嘢，行啦，換衫。

阿Mi：有衫換㗎咩我？

節目組：請你落去食麵！

阿Mi：唔食麵！我淨係食毒品㗎啫。

節目組：你唔係戒咗㗎咩？

阿Mi：點會戒啊！



節目組派出兩名男士進了阿Mi的家。(節目截圖)

節目組派出兩名男士進了阿Mi的家。(節目截圖)

阿Mi仲直接承認吸食毒品。(節目截圖)

阿Mi仲直接承認吸食毒品。(節目截圖)

阿Mi仲直接承認吸食毒品。(節目截圖)

之後阿Mi拿著「用具」在節目組面前吸食，她指：「食空氣咋嘛。」當節目組問她是否社署一出糧就把所有錢拿去吸毒時，她表示：「有可能㗎，我都想啊反正。」她繼續拿出用具吸食。言談間她問節目組拿錢「開餐」：「你畀$200我咪開餐囉。（咁你都要買？）要啊，借你電話打畀佢。」當節目組問她今個月怎麼辦時，她又開口向節目組借錢：「你借$250畀我，2月6日上嚟叫我還錢咪得囉。」後來阿Mi知道節目組不會借錢給她就下「逐客令」：「如果你唔畀嘅話，你想走就走，唔好阻住我，你都冇$250畀我，都冇乜用。」

阿Mi就拿著「用具」在節目組面前吸食。(節目截圖)

後來阿Mi知道節目組不會借錢給她就下「逐客令」。(節目截圖)

節目組將繼續跟進阿Mi利用公屋單位進行吸毒、賣淫等行為，更會與她促膝詳談，揭開阿Mi的過去及找她回應。

節目組將繼續跟進阿Mi利用公屋單位進行吸毒、賣淫等行為。(節目截圖)