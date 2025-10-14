19歲姚焯菲與李克勤大仔菠蘿叉燒包「洩蜜」？　直播親解二人關係

19歲的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）最近與李克勤大兒子李立仁（Ryan）傳緋聞，現於美國讀書的Chantel早前在IG發布短片《CHANTEL's GAME SHOW︰〈廣東話估歌仔〉in New York EP.1》，邀請來自不同國籍的同學玩「估歌仔」遊戲，過程笑料百出，Chantel都忍不住大笑。Chantel被發現影片鳴謝中，標註Ryan的IG帳號，揭示拍片者是Ryan，而二人在IG更頻繁互動，令緋聞甚囂塵上。日前Chantel在直播中開腔回應二人關係，指只是朋友；但又不小心漏口風，疑同樣對菠蘿叉燒包情有獨鍾，口味好夾。

直播中，Chantel透露在新學校認識到好多不同學系的新朋友，有粉絲問她與最近傳緋聞的Ryan是否很熟，她一臉無奈說：「我唔知點解啲新聞好奇怪啦！都有Send畀Ryan睇，佢問我啲報道講乜，佢冇認真去睇，我就同佢講，有人有啲誤會，因為我哋兩個淨係朋友嚟㗎咋！大家唔好太過誤會。」被問到最掛住香港邊款美食，Chantel說：「菠蘿包、叉燒包，我想講上次去唐人街，食咗好好食嘅菠蘿叉燒包，佢好食唔係因為好食過香港嗰種，而係佢令我諗起香港，我同朋友講：『你一定要去試』。」巧合的是，Ryan亦曾在社交平台分享吃疑似是Chantel推介的菠蘿叉燒包照片，網民猜測二人是否同行。

李克勤長子李立仁到美國升學，跟姚焯菲讀同一間大學。（李立仁IG圖片）

Chantel與Ryan同齡19歲，同樣在美國入讀紐約大學（NYU），Chantel攻讀音樂商業學系（Music Business），而李立仁則是電影電視學系學生，兩人早在開學半個月已成為好朋友，在社交平台頻繁互動。有指二人在共同的學術導師牽線下交換了聯絡方法，Chantel最初不知道Ryan是李克勤兒子，直至見面後才發現是星二代，李克勤知道兒子跟Chantel是同學後，曾叮囑他們要互相照應。

