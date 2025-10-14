名伶衛駿輝生日會落力推介摩登粵劇　突破傳統融合懷舊與現代元素

粵劇名伶衛駿輝應「進念•二十面體」之邀，首次為他們全新製作，改編自原著劇本為陳敢權的摩登粵劇《頂頭鎚》擔任主要角色，反串飾演一個愛踢足球的街市仔。她與團隊及拍檔黃德斌、梁非同、陳景銣、黃安晴、羅妍、蘇楚欣和馬溢霞， 已全情投入排練中。《頂頭鎚》將於11月13 - 16日 (星期四至日) 晚上8時正，以及11月15日（星期六）下午3時正，在香港文化中心大劇院上演，票價分別是 $680、$480、$280、$180四種，現已於進念購票平台和城市售票網公開發售。

「頂頭鎚」音樂總監及作曲楊建平、衛駿輝、監製陳善之、劉千石。(公關提供)

摩登粵劇「頂頭鎚」。(公關提供)

衞駿輝在她早前的生日會中，花了不少心思和時間向全體賓客介紹《頂頭鎚》，連送給大家的XO醬，也以《頂頭鎚》造型照包裝，實在令人讃嘆！《頂頭鎚》團隊也特別設計了一個足球形狀的蛋糕，由監製陳善之、導演及改編胡恩威、音樂總監及作曲楊健平親自送上，令壽星女歡喜不已，配合在生日會現場螢光幕不斷播放《頂頭鎚》的宣傳片段及造型照，讓現場嘉賓更了解這個摩登粵劇，壽星女的好友包括鄧達智也配合大會主題穿上足球運服到來祝賀！

衛駿輝、「頂頭鎚」監製陳善之。(公關提供)

在生日會上，音樂總監及作曲楊健平在台上分享《頂頭鎚》的內容和主題，楊健平表示此劇是真人真事，講述1936年中國球王李惠堂帶隊去柏林參加奧運的勵志故事、通過綠茵場上的汗水與淚水，展現跨越時代的熱血和追夢。「通過團隊成員間深厚的友情、真摯的家國情懷，生動呈現了三十年代年輕人對夢想的執著。富家子弟與市井青年在現實生活中本難成為朋友，但在綠茵場上，他們因共同理想而距離拉近。當足球在腳下滾動，每個人都回歸最純粹的運動者身份，在體育精神照耀下建立起平等真摯的友誼。」

衛駿輝的好朋友包括鄧達智也配合大會主題穿上足球運服到來祝賀。(公關提供)

《頂頭鎚》最大亮點在於突破傳統的藝術呈現，除黃德斌外，全劇起用全女班演員陣容，並以摩登粵劇形式演繹這段體壇傳奇。其中最令人驚豔的是兩場將粵劇功架融入足球動作的戲碼，演員以傳統戲曲的身段、步法演繹踢球場景，創造出獨樹一幟的舞台語言。作品亦巧妙融合懷舊與現代元素，在營造粵語長片復古氛圍的同時，注入當代思維與價值觀。音樂設計別出心裁，當中「梆黃」部分只佔了劇中的三分一，其餘則選用了非常悅耳的廣東小調，以及全新創作的時代曲，希望透過熟悉的旋律引領觀眾沉浸於劇情之中。製作團隊表示，以粵劇形式呈現此類舞台音樂劇亦是一次大膽的新嘗試。

衛駿輝。(公關提供)