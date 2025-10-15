「臥底」妹頭21歲舊片判若兩人　大騷舞技竟曾為左麟右李個唱伴舞

《臥底旅行團》系列是HOY TV王牌節目，一次又一次添食，如今已開到第五輯，主持盧頌恩（妹頭/妹姐）和李尚正更奠定了HOY TV一姐和一哥地位，深受觀眾喜愛，網民更回帶陳年舊片。

《臥底旅行團》系列是HOY TV王牌節目，一次又一次添食，如今已開到第五輯。（IG@aiyanalo）

「臥底」盧頌恩（妹頭/妹姐）和李尚正更奠定了HOY TV一姐和一哥地位。（IG@aiyanalo）

正因為妹頭在節目中放飛自我，令她觀眾緣越來越好。（IG@aiyanalo）

妹頭踩過界走出電視台，參與「試當真」告別作《墨魚遊戲2》，成為HOY TV唯一一位藝人！（IG@aiyanalo）

節目上其實已不止一次抽妹頭舊歌《下午茶》水，《下午茶》是她模特兒時期推出的歌曲，而其實妹頭是在21歲時憑森美及陳志雲主持的J2節目《十人巷》入行，節目還有林穎彤、「中巴」鄺敏慧以及曾被森美訓示「心地唔好」的豆豆等等。觀眾熟悉妹頭可能是她在有線做球彩台、《空間改造王》主持，或是新城DJ，但原來她初入行時是最想跳舞。

妹頭仍是模特兒的時代，出過首叫《下午茶》的歌，當時身型同現時分別頗大。（MV@下午茶）

妹頭（右）曾參與森美主持的J2節目《十人巷》，十位參賽者中只有她和林穎彤仍活躍幕前。（YouTube截圖）

近日網民回帶一段《十人巷》中妹頭的片段，英文名Grace的她叫自己做「龜仙人」，她當時留著長直髮、非常纖瘦，並一本正經及陰聲細氣地向鏡頭介紹自己，如像見工一樣，與現時自然又搞笑的談吐判若兩人，表示希望透過節目學習不同範疇的表演及自我增值，提升競爭力。

近日網民回帶一段《十人巷》中妹頭的片段，英文名Grace的她叫自己做「龜仙人」，她當時留著長直髮、非常纖瘦，並一本正經及陰聲細氣地向鏡頭介紹自己，如像見工一樣。（J2《十人巷》片段）

妹頭原來好鍾意跳舞。（J2《十人巷》片段）

片段中妹頭大騷舞技，又自爆2009年曾擔任「左麟右李」演唱會的舞蹈員，她表示：「我自小想踩紅館台嘅夢想實現咗，喺個show入面，有首歌要著得比較性感，其實我擔心我媽咪點樣諗，佢曾經寫過封信畀我，佢話呢一項唔係靠你暴露就可以成功，我知佢support我，但係我覺得我有需要去解釋畀佢聽呢啲係專業，唔係我想賣弄嘅嘢。」片中妹頭又對十年後的自己許下期望：「呢十年入面我會好努力咁珍惜每一個機會，十年後我希望真係做到一個出色嘅演出者，等媽咪刮目相看，引以為傲！」時隔16年，妹頭不但打響了名堂，亦有了代表作，觀眾緣又好，相信盧媽媽也會感到自豪。

妹頭大騷舞技，又自爆2009年曾擔任「左麟右李」演唱會的舞蹈員。（J2《十人巷》片段）

妹頭表示：「我自小想踩紅館台嘅夢想實現咗。」（J2《十人巷》片段）

妹頭透露：「喺個show入面，有首歌要著得比較性感，其實我擔心我媽咪點樣諗，佢曾經寫過封信畀我，佢話呢一項唔係靠你暴露就可以成功，我知佢support我，但係我覺得我有需要去解釋畀佢聽呢啲係專業，唔係我想賣弄嘅嘢。」（J2《十人巷》片段）

片段張起網民熱議，也有當年的觀眾表示雖然有留意龜仙人，亦有睇《臥底》，但完全認不出是同一人。網民也留言：「食得太多團餐」、「係咪得我一個覺得妹姐依加仲靚😂個樣辨悉度高過以前」、「睇得多臥底旅行團，覺得以前嘅佢喺度chok聲扮斯文😂我鍾意而家嘅妹姐多啲」、「妹頭而家個樣好有觀眾緣 而呢一樣嘢並唔係靚或者身材好就會有觀眾鍾意你 觀眾覺得順眼唔討厭 比起多年前嘅樣 而家更加適合做幕前」「15年之後 我諗佢自己都意想不到成為咗臥底旅行團嘅團長 😝😝😝」也有網民希望再睇到妹姐跳舞！

妹頭又對十年後的自己許下期望：「呢十年入面我會好努力咁珍惜每一個機會，十年後我希望真係做到一個出色嘅演出者，等媽咪刮目相看，引以為傲！」（J2《十人巷》片段）

片段於2009年8月拍攝，時隔16年，妹頭不但打響了名堂，亦有了代表作，觀眾緣又好，相信盧媽媽也會感到自豪。（J2《十人巷》片段）