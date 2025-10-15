TVB最強Body睇球賽成功集郵碧咸　公開二人對話揭萬人迷真實一面

現年28歲的劉穎鏇（Tiffany）是2016年港姐亞軍兼最上鏡小姐，入行後即獲無綫（TVB）力捧，更在《萬千星輝頒獎典禮2023》勇奪「飛躍進步女演員」，其後有機會擔演女主角，肯搏肯捱成為新一代「最強body」打女。此外，劉穎鏇不僅樣子甜美，還擁有176cm的高䠷誘人身材及一雙逆天長腿，加上熱愛籃球，因而被眾多網民封為「籃球女神」。

NBA中國賽近日在澳門舉行，吸引大批名人明星到場。身為籃球狂熱份子的劉穎鏇，即使忙於拍攝《飛常日誌2》，也抽空到澳門觀賞賽事，除了可以親身近距離欣賞NBA球星球技外，還讓她成功野生捕獲「萬人迷」碧咸，劉穎鏇將二人合照分享到社交平台，並激動寫道：「mr. beckham, the legend, literally no words… just starstruck」直言被碧咸的光芒震懾得無話可說。

片段所見，原本碧咸坐在球場邊，劉穎鏇如小粉絲般靦腆地走近，簡單聊了幾句便成功合照。劉穎鏇接受《香港01》訪問時，仍難掩興奮之情，她說當日很開心，可以坐在碧咸後排，可以全程看到對方，之後她鼓起勇氣走近對方爭取合照。問到當時跟碧咸聊了些什麼？劉穎鏇笑說：「嘩！都係問下佢介唔介意影返張相，跟住佢係超Nice、Gentleman，又握手。真好超好啊佢，因為由細到大都覺得碧咸是一個傳奇、很厲害，能夠見到佢真人，係好特別的感覺。」此外，劉穎鏇此行也成功捕獲林書豪、馬利安等NBA球星，可為收穫豐富。

