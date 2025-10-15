豪門女婿反串「茂木夏樹」賀老婆生日　送「黃金」蛋糕慘被推落水

伍富橋（Alvin）自2022年迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直以「愛妻號」形象示人，兩人不僅生活富泰，更樂於在社交平台分享甜蜜日常。伍富橋每年為太太炮製的生日驚喜，已成為城中熱話。繼去年豪遊馬爾代夫慶祝太太的30歲生日後，今年再度升級，廣邀親朋好友到家中豪宅，舉辦了一場別開生面、以經典電影《頭文字D》為主題的豪華生日派對。

非常鍚老婆！（截圖）

寵妻無極限！

在派對上，向來疼愛老婆的伍富橋為博紅顏一笑，完全放下歌手包袱，驚喜反串扮演電影中由鈴木杏飾演的女主角「茂木夏樹」。他穿上經典的藍白色水手服校服裙，造型性感又不失搞笑，成功為派對掀起首個高潮，逗得太太及全場賓客捧腹大笑。而身為派對主角的壽星女Shirley，則以戲中的搞笑靈魂人物、由杜汶澤飾演的「阿木」造型登場，神還原角色神髓，其玩得又開朗的個性表露無遺，與丈夫的「夏樹」造型相映成趣。

送「黃金」蛋糕 的下場！

被掟落泳池！

濕身！

派對的另一高潮，發生在切蛋糕環節。伍富橋為求搞怪，竟為太太送上一個特製的「大便造型」蛋糕，創意十足卻又挑戰極限。當這個極具衝擊力的蛋糕登場時，Shirley又驚又笑，隨即將「膽大包天」的伍富橋合力推下泳池，場面搞笑又混亂，足見夫妻二人私下打成一片的恩愛互動。

創意十足！

為博紅顏一笑犧牲色相！

為博紅顏一笑犧牲色相！

伍富橋扮水手服少女為老婆慶生！