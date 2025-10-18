爆肌男星與烏鴉張耀揚唱K戴婚戒疑再婚　6月爆新戀情走出綠帽疑雲

現年61歲的鄭浩南憑電影《古惑仔》系列中司徒浩南一角而為人熟識，他在《黑社會2以和為貴》中飾演的「加錢哥」阿武更是十分經典。鄭浩南在2002年與馬來西亞藉女友鮑愛玲（Elyn）結婚，育有一對仔女，一家四口定居馬來西亞多年，但2022年他突然自爆婚變，又暗示太太出軌，疑被戴綠帽的他更人財兩失。今年6月鄭浩南被影到與一名中女一起行街，爆出新戀情，日前他與張耀揚（烏鴉）聚會時，手上更戴着婚戒，惹來再婚猜測！

司徒浩南（鄭浩南飾）「銅鑼灣入面淨係可以得一個浩南。」（影片截圖）

「加錢哥」。（影片截圖）

鄭浩南。（葉志明攝）

大隻！（影片截圖）

今年6月鄭浩南被影到與一名中女一起行街。（影片截圖）

二人衣着打扮好相襯。（影片截圖）

鄭浩南日前上載了一段短片，並寫道：「這次不掀桌子，掀的是回憶！從青澀到白頭，默契卻絲毫未減，40年的友情才是頂級浪漫！」片中所見，「東星烏鴉」張耀揚與「司徒浩南」鄭浩南激罕同框，兩人攬頭攬頸合唱《當年情》，兩位《古惑仔》經典反派合體引發回憶殺，網民紛紛笑言：「東星團建了」、「小心烏鴉哥掀桌子」。

「東星烏鴉」張耀揚與「司徒浩南」鄭浩南激罕同框。（影片截圖）

「東星烏鴉」張耀揚與「司徒浩南」鄭浩南激罕同框。（影片截圖）

攬頭攬頸合唱《當年情》。（影片截圖）

鄭浩南手上戴着婚戒。（影片截圖）

鄭浩南相約李婉華（Anita）聚會。（IG@anitayuenwahlee）

鄭浩南相約李婉華（Anita）聚會。（IG@anitayuenwahlee）

同陳秀珠、李婉華聚會。（微博@陳秀珠）

同陳秀珠、李婉華聚會。（IG@anitayuenwahlee）

同陳秀珠、李婉華聚會。（微博@陳秀珠）

2022年鄭浩南前年出席電影《壹獄II劫數難逃》煞科宴時突然自爆婚變，表示返到大馬後發現老婆同仔女都「消失」，又暗示太太出軌，甚至連所有物業及車都不在自己名下，人財兩失。之後鄭浩南在生日當日強忍淚水拍片，令不少網民心痛。去年鄭浩南接受《香港01》專訪被問到與前妻的關係時，他即表示：「邊個前妻？我都唔記得呢個人！」又唏噓地表示：「想起她來做甚麼？『做乜諗嘢』呢？無謂記着她，記得其他正面的事情更好，記憶系統不要用來記着一些沒用的東西，佔用寶貴的空間！」直至今年6月有網民捕獲鄭浩南與一名中女在街頭並肩而行，疑似新戀情曝光，不過其後他出席活動被問及感情狀況時，他隨即耍手擰頭：「感情咪搞喇！辣到手指燶、籮柚又𤓓，唔好搞喇！」

鄭浩南原本擁有幸福家庭。（微博@鄭浩南）

曾經恩愛。（微博@鄭浩南）

2022年鄭浩南出席電影《壹獄II劫數難逃》煞科宴時突然自爆婚變。（梁碧玲攝）

鄭浩南透露自己的婚姻狀況有變，打後會留更多時間畀自己，做自己喜歡的事。（梁碧玲）

鄭浩南在生日當日拍片，強忍淚水。（影片截圖）

去年鄭浩南接受《香港01》專訪。（專訪影片截圖）

鄭浩南被問及前妻時，即表示已忘記對方。（專訪影片截圖）