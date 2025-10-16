陳小春南京演唱會被讚寶刀未老　台下觀眾一真實舉動竟引網民共鳴

現年58歲的陳小春，近年可謂家庭事業兩得意，與太太應采兒結婚15年依然恩愛如初，兩個餅印兒子又乖又叻，家庭生活美滿幸福。而事業上，近年長駐內地發展的他，與謝天華、梁漢文、張智霖、林曉峰等人組成「大灣仔」，頻亮相綜藝節目，齊齊在內地商演吸金，撈得風山水起，最近，陳小春再次挑戰《披荊斬棘2025》，舞蹈員出身的他，大展舞藝，成功圈粉。雖然近年陳小春主力拍攝綜藝，但唱過多首經典情歌的他也不忘歌手身分，日前在南京舉行演唱會，不過台下觀眾的一個反應，卻引起網民熱議。

陳小春近年在內地撈得風山水起。（微博圖片）

周柏豪、張智霖、陳小春及林曉峰組成「大灣仔戰隊」，再戰《披荊斬棘2025》。（影片截圖）

陳小春在《披荊斬棘2025》中大騷舞技。（影片截圖）

一家四口美滿幸福。（微博圖片）

日前，陳小春的「生·旦·淨·末·丑巡迴演唱會」來到南京站，現場氣氛熱烈，座無虛席。有粉絲在社交媒體上激動分享觀後感，盛讚陳小春的現場功力：「有一說一，春哥業務能力真強，氣息老穩了，還是那個童心未泯的春哥，還是那個惹人愛的小寶，萬人合唱真的是感動哭了，後勁真大，到現在還出不來！」字裡行間大讚偶像寶刀未老實力，並表示要馬上去追看對方參與的《披荊斬棘2025》。

陳小春的「生·旦·淨·末·丑巡迴演唱會」日前舉行南京站。（小紅書）

網民在社交平台分享觀後感。（小紅書）

座無虛席。（小紅書）

現場有男觀眾睡覺了。（小紅書）

但同時，現場卻又發生了有趣的畫面，坐在博主隔壁的一位男觀眾竟然在演唱會中途睡著了。她拍下照片並寫道：「陳小春南京演唱會隔壁大哥睡著了，一看就是陪老婆來看的。」沒料此貼文卻引起網上熱議，不少女性網民對此深有共鳴，紛紛留言分享類似經歷：「哈哈哈，我老公在旁邊玩手機，我讓他快點把手機收起來，影響我心情」、「張杰演唱會旁邊的男生看小說，前面的男生玩遊戲，都是陪女朋友來的」。雖然有人認為這位睡著的大哥浪費了門票，但也有網民表示體諒，留言稱：「大哥已經很不錯了，起碼陪老婆來了。我家那位說我不感興趣，要去你自己去」；甚至幽默調侃：「他可能是在閉目深深感受」、「其他人都是沉浸式，他是沉睡式」、「說明表演太精彩，大哥」。