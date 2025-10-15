前港姐被斥搶人老公　風騷曬火辣泳照慶祝紙婚：體貼老公融入家中

2009年落選港姐鍾溥敏（Mandy），當年因介入廣告人及網絡作家徐俊文（徐緣）的婚姻而備受爭議。如今事隔一年，兩人已正式結婚，並高調到外地慶祝「紙婚」紀念日，大晒奢華浪漫。

鍾溥敏係2009年落選港姐，好鍾意騷身材。（IG@mandymoonly）

去年鍾溥敏與徐俊文拉埋天窗。（IG@mandymoonly）

去年鍾溥敏與徐俊文拉埋天窗。（IG@mandymoonly）

高調慶祝結婚一周年

現年40歲的鍾溥敏與曾被封為「才子」的徐俊文，於去年10月正式結為夫婦。兩人新婚時已曾到馬爾代夫度蜜月。時隔一年，鍾溥敏昨日（14日）更新Instagram，透露夫婦二人再次出國旅行慶祝結婚一周年，更帶同父親和姨甥「三代同堂」享受陽光與海灘。鍾溥敏在IG發文表示：「Happy paper wedding anniversary。轉眼之間，今日結婚一周年。一早就收到證婚律師Amy傳來祝福訊息，好sweet 😌迎接第一章『紙婚』，首次同埋姨甥daddy三代去旅行！體貼老公，融入家中 」。盡顯新婚甜蜜。

結婚一周年。（IG@mandymoonly）

鍾溥敏曾被拆搶人老公。（IG@mandymoonly）

二人懶理閒言高調曬恩愛。（IG@mandymoonly）

豪華酒店房佈置極致浪漫 比堅尼吸睛

從鍾溥敏分享的照片可見，徐俊文為老婆準備了極致浪漫的奢華Villa享受二人世界。他們的酒店房內，超大床鋪上佈滿玫瑰花瓣，並砌出「I love you」字樣，床頭更以花瓣砌出「Happy Anniversary」。其中一張照片中，鍾溥敏從後環抱老公，十分溫馨。鍾溥敏亦不忘大派福利，在海灘上身穿一件心口有大窿的幼帶比堅尼，雖然外披喱士外套，但仍難掩驕人上圍，大晒火辣身材。

出外慶祝結婚周年，鍾溥敏大騷猛料身材。（IG@mandymoonly）

房間悉心佈置。（IG@mandymoonly）

用花瓣整成「I LOVE U」。（IG@mandymoonly）

+ 4

戀情備受爭議 否認做「第三者」後認愛

鍾溥敏與徐俊文（當時以筆名徐緣聞名）的戀情始於2019年兩人一同主持網台節目《沉悶偵探社》。數月後，徐俊文的太太即在網上發文，公開指控鍾溥敏為第三者，拆散其家庭，事件轟動一時。鍾溥敏曾一度否認介入，但最終公開承認與徐俊文相戀，並於去年正式結婚，將名正言順坐正做徐太。鍾溥敏畢業於樹仁新聞與傳理學系，曾參選港姐，及後任職主持及記者，並轉修碩士課程。如今經歷爭議後，她與徐俊文的婚姻似乎十分穩固。

鍾溥敏與才子徐緣苦戀多年。（IG@mandymoonly）

求婚戒指都好閃。（IG@mandymoonly）

在韓劇《愛的迫降》入面，玄彬初遇孫藝珍嘅瑞士Iseltwald 布里恩茲湖邊一條小橋求婚，勁浪漫。（IG@mandymoonly）

單膝跪地，邊個幫手影？（IG@mandymoonly）

+ 3

徐緣被前妻踢爆婚內2度出軌，徐緣其後棄用女兒的名字「徐緣」做筆名，改回真名徐俊文。（資料圖片）

鍾溥敏是2009年港姐，並獲得最佳首飾演繹獎。（資料圖片）

曾做TVB實習記者。（電視截圖）

鍾溥敏愛在社交平台騷身材。（IG@mandymoonly）

上圍逼爆。（IG@mandymoonly）

身材豐滿。（IG@mandymoonly）

點擊睇更多鍾溥敏靚相：